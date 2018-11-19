«Северный поток – 2» приближается к проблемной морской зоне

Несмотря на не утихающую за океаном критику, строительство «Северного потока – 2» в Германию успешно продолжается. Стройка уже добралась до экономической зоны Швеции, но впереди – проблемный датский участок. Дания единственная из участников морской части газопровода не дала разрешение на строительство. Что будет, если датчане так и не согласятся на прокладку труб через свои воды?

В воскресенье судно-трубоукладчик Solitaire достигло шведской экономической зоны и начало установку труб, сообщило местное радио SRВ. В порт шведского города Карлсхамн доставлены трубы, работа по их прокладке на пути маршрута будет вестись до лета 2019 года. Порт в связи со строительством нанял 110 человек, предполагается создание дополнительных 30 рабочих мест. Протяженность «шведского» участка газопровода составит 510 км.

Таким образом, уже через полгода Газпром подберется к экономической зоне Дании, чтобы продолжить прокладку труб на «датском» участке. Однако датчане до сих не дали разрешение на строительство газопровода. Все другие страны, через экономические воды которых проходит труба – уже давно выдали такие разрешения.

Зачем же Газпром так рискует: продолжает класть трубы, не дождавшись всех необходимых документов для стройки?

Для прокладки «Северного потока-2» по дну Балтийского моря необходимо разрешение на строительство в экономических водах от Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Трое партнеров Газпрома, хотя и не без проблем, такие разрешения дали. Однако Дания нашла изощренный способ этого не делать.

«На самом деле, тяжело было всем участникам проекта. Американцы еще в бытность вице-президентом Джо Байдена устроили настоящее турне по северным странам Европы. Там было колоссальное давление на всех участников проекта – и на немцев, и на финнов, и на шведов, и на датчан. Каждый откупился по-своему», – говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета Игорь Юшков.

Германия как самая сильная смогла отстоять свою независимость в этом вопросе. Шведы откупились политизацией проекта. Они опубликовали доклад, в котором расписали сценарий захвата русскими шведского острова Готланд. Якобы первыми на остров высадится российский спецназ под видом ремонтников «Северного потока-1». «Это был вклад шведов в угодное для американцев дело – борьбу против «Северного потока-2», – говорит эксперт. Это наделало много шума, но в итоге помогло шведам усидеть на двух стульях.

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Правительство Швеции в итоге вынуждено было признать, что законных оснований для отказа «Северному потоку-2» у них нет. Ведь там же лежат трубы «Северного потока-1». Поэтому в начале лета они выдали разрешение на строительство трубы в своих водах. Правда, старательно подчеркивали, что сделали это скрепя сердце, так как относятся к проекту отрицательно.

В Дании же ситуация вышла из-под контроля. «На датчан американцы надавили, видимо, сильнее. Они заставили их принять закон, по которому заявка на строительство подобной инфраструктуры рассматриваются не только с точки зрения экологии, но и с точки зрения национальной безопасности», – говорит Юшков. То есть решение по строительству участка «Северного потока-2» в своих водах они отдали на откуп МИД Дании.

Однако датчане сами загнали себя в ловушку. Новый закон они приняли позже, чем Газпром подал заявку на разрешение. «В чем проблема датчан сейчас? Они не могут ни отказать, ни согласиться на строительство «Северного потока-2». Если они согласятся, то американцы им по шапке надают, а отказать не могут, потому что новый закон нельзя применять к газпромовской заявке, которая была принята на несколько месяцев раньше. Вот такая коллизия», – говорит эксперт ФНЭБ. В итоге «маленькая» Дания затаилась, выбрав тактику - ничего не делать, пусть «взрослые» сами разбираются.

Наиболее вероятная развязка этой истории: когда судно-трубоукладчик дойдет до территориальных вод Дании, датчане так и не вынесут решение по газпромовской заявке. Однако Россию это не особенно расстроит. Проект «Северного потока-2» это не остановит. Газпром со своими партнерами, особо не напрягаясь, продолжит строить трубу. Измениться только маршрут. Вместо маршрута в экономических водах Дании, труба пойдет по второму маршруту – подальше от датских берегов. Тогда никаких разрешений от датчан будет не нужно.

Первый вариант маршрута (по которому идет «Северный поток-1») считался оптимальным, так как он более короткий и требует меньших затрат на строительство. Тогда как альтернативный маршрут может привести к удорожанию проекта из-за удлинения пути в обход Дании и к увеличению сроков строительства. Однако австрийская нефтегазовая компания OMV – один из пяти партнеров Газпрома в этом проекте - уверяет, что альтернативный маршрут «Северного потока-2», не требующий дополнительных разрешений, не приведет к удорожанию проекта. «Общая стоимость останется прежней, как и говорилось при запуске проекта – она составляет 9,5 млрд евро», – заявил в августе исполнительный член совета директоров Манфред Ляйтнер.

Поэтому судьба стройки «Северного потока-2» от Дании не зависит. Этот условно «датский» участок будет построен в любом случае. Вопрос лишь в выборе маршрута. Вот в ситуации с «Южным потоком» был риск, что Россия построит трубу по дну акватории Черного моря, придет на болгарский берег, а София под давлением США не даст добро на строительство трубы. В текущей ситуации труба все равно будет построена вне зависимости от итогового решения Дании.

Ключевым моментом для «Северного потока-2» было получить разрешение от Германии, так как немецкие воды не обойдешь – здесь труба выходит на берег. А с помощью финнов, шведов и датчан американцы пытались усложнить проект, затянуть сроки и увеличить затраты.

«Основная роль в войне американцев против «Северного потоком-2» отводилась все-таки Германии, которая реально могла заблокировать проект. И Брюсселю, который на уровне Евросоюза может вводить санкции и запретить участие в проекте»,

- говорит эксперт ФНЭБ.

Однако ЕС тоже не смог найти внятных причин для закрытия «Северного потока-2». Попытки подвести морскую часть газопровода под третий энергопакет ЕС провалились. А это означало бы, что Газпром не может пользоваться половиной мощностей нового трубопровода, построенного на его и партнеров деньги. Но Европа не пошла на навязывание своих законов другим странам, так как «Северный поток-2» выходит за границы ЕС.

Германия (да и другие европейские страны) прекрасно понимают, чего добиваются американцы, поэтому дали от ворот поворот. «Американцы хотят сократить объемы поставок российского газа в Европу, вызвать его дефицит, и поднять цены на голубое топливо на европейском рынке. Пока американский СПГ продается в основном в Азии, где газ стоит дорого. Но если захватить еще и европейский рынок, тогда США смогут еще больше производить и продавать СПГ, и увеличат рабочие места у себя в стране», – напоминает Юшков.

В Европе, к счастью, многие понимают, что американцы хотят поживиться за их счет. Ведь это у европейских предприятий вырастет себестоимость производства, и они станут менее конкурентными на мировом рынке. И это напрямую скажется на карманах европейских жителей.