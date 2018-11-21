США пригрозили ввести санкции против подрядчиков «Северного потока – 2»

Госдепартамент США разрабатывает проект санкций в отношении двух европейских строительных компаний, занимающихся укладкой труб для газопровода «Северный поток – 2», пишет Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве Германии.

По словам источников в правительственных кругах, возможные санкции направлены, в первую очередь, на высокоспециализированные строительные компании, которые занимаются прокладкой труб «Северного потока – 2». Это швейцарская группа компаний Allseas, которая прокладывает более 90% трубопровода, и итальянская компания Saipem, уже выполнившая свою часть работ, передает РИА «Новости».

Handelsblatt отмечает, что Берлин «с большой озабоченностью» смотрит на попытки Вашингтона остановить строительство «Северного потока – 2», и на всех уровнях, вплоть до министра иностранных дел Хайко Мааса, пытается оказать влияние на США.

Между тем, в конце декабря еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер, ранее отвечавший за европейскую энергетику, подчеркнул, что трубопровод «Северный поток – 2» уже «давно строится и его больше нельзя просто взять и остановить».

При этом член комитета Бундестага по иностранным делам Юрген Триттин опроверг опасность «Северного потока – 2» для Европы.