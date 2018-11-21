Устоит ли «Северный поток» под натиском «безумцев»

Взгляд
13 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 19:10  |  vz.ru
Разделы

Кто виноват в том, что украинцы платят за российский газ рекордную цену

Украина нацелилась перегнать Европу в ценах на газФото: Александр Демьянчук/РИА «Новости»
Стоимость газа для Украины из Европы выросла до рекордного значения за четыре года – 340 долларов за тысячу кубометров. Тогда как сама Европа покупает у России газ на целых 100 долларов дешевле. Еще более интересный факт – украинская промышленность платит вообще более 500 долларов за тысячу кубометров. В чем причина столь уникальной украинской арифметики?  Подробности...
Перейти а раздел…

Для победы над США Китай решил ударить по Канаде

За конфликт США и Китая приходится платить всему мируФото: Saul Loeb/Pool/Global Look Press
В КНР задержан бывший высокопоставленный канадский дипломат Майкл Ковриг, лишившийся дипстатуса, а значит и неприкосновенности, всего два года назад. Мало кто сомневается, что таков ответ Пекина на арест топ-менеджера Huawei Мэн Ваньчжоу, экстрадиции которой добиваются США. Теперь маски сброшены: игроки мирового рынка перешли к откровенно бандитским действиям. Подробности...
Перейти а раздел…

«Раковый подъезд». Почему москвичи изгнали больных детей из дома

«В России странно: все вроде знают, что много детей страдает, но почему-то у многих мнение, что у этих детей аура плохая»Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
История женщины, которая насмотрелась передач про инопланетян и рептилоидов, решила, что рак – это инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем, и начала собирать подписи соседей против сдачи в аренду квартир семьям с больными детьми, осталась бы омерзительным и вызывающим гадливость курьезом, если бы не 40 подписей, собранных ею в поддержку своей людоедской инициативы. Подробности...
Перейти а раздел…

Русские нашли способ борьбы с тотальной «латышизацией»

Протесты живущих в Латвии русских мало помогают, и люди нашли другой способ сохранить свою культуруФото: Сергей Мелконов/РИА Новости
«Как надо ненавидеть наших, русских детей, чтобы жертвовать их развитием и здоровьем во имя «священного» латышского языка?». «Принудительная ассимиляция в чистом виде». Такими словами русские Латвии комментируют тотальное насаждение латышского языка – теперь уже в детских садиках. Однако русскоязычная община страны изобрела мощное противоядие против уничтожения русского самосознания. Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Американская мечта – обезьяны и зоопарк

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Открываем список номинантов 2019 и вуаля! Опять весь этот мышиный клуб. Блин, 21 век на дворе, полдень, Стругацкие давно в могиле, а Тимберлейк опять номинант – в разделе Best Pop Duo/Group Performance. Да, вы смеетесь. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Камикадзе Мэй продолжит самоубийственную политику

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Если Брюссель так выкрутил руки Лондону в данный момент, можно представить, в какую половую тряпку он его превратит и на какие уступки заставит пойти, если британцы приползут обратно и заявят, что хотят остаться в Евросоюзе. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Как Егор Летов отстроил Небесный портал

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
Дискуссия вокруг названия омского аэропорта, конечно, эпизод, «потехе час». Тем не менее, это важный сюжет посмертной жизни Летова. Позволяющий зафиксировать ту огромную работу над умами, которую он произвел и производит. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
    Перейти а раздел…

    За что дерутся украинские депутаты

    Обсуждение: 10 комментариев

    Почему Арктика имеет критическое значение для России

    Что известно об алкоголизме Порошенко

    Обсуждение: 19 комментариев
      Перейти а раздел…

      Владимир Путин посетил открытие памятника Александру Солженицыну

      Президент России посетил церемонию открытия памятника писателю Александру Солженицыну. Монумент был открыт в центре Москвы в столетнюю годовщину со дня рождения литератора и общественного деятеля
      Подробности...

      Названа самая красивая девушка мира

      На конкурсе «Мисс мира» определили самую красивую девушку 2018 года. Победительницей состязания стала 26-летняя жительница Мексики Ванесса Понсе, которая работает директором реабилитационного центра. Россиянка смогла войти лишь в 30-ку лучших
      Подробности...
      Обсуждение: 38 комментариев

      «Яндекс» представил новый телефон

      Компания «Яндекс» презентовала собственный смартфон с 5,65-дюймовым экраном с разрешением 2160 × 1080 точек. В гаджет встроен восьмиядерный процессор Qualcomm, 630,4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт встроенной памяти. Продажи телефона начнутся 6 декабря
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Нужна ли России военная база в Венесуэле?
        • Да

        • Нет

        Экологи советуют выбирать для украшения на Новый год именно живую ель. А какую елку поставите вы?
        • Живую ель или сосну

        • Искусственную ель

        • Ничего

        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:МИД назвал решение США по ракетному договору юридически «ничтожным»
          Путин рассказал о важном разговоре со «своеобразным» ЕльцинымРоссийский авиадвигатель одобрен EASAМихаил Леонтьев объяснил, почему назвал губернатора Хакасии «дебилом»Опубликовано видео наезда школьницы с «влиятельными» родителями на инспектора ДПС в Челябинске
          МВД ввело мораторий на «замучившие всех» поправки в ПДДГазпром подписал с японской компанией меморандум по проекту «Балтийский СПГ»Москва объявила словацкого военного дипломата персоной нон гратаИзвестного певца приговорили к 12 годам колонии строгого режима за убийство
          Московский суд принял решение о депортации украинской журналисткиУкраинцы накинулись на боксера Усика из-за слов о Киево-Печерской лавреПротив российских биатлонистов в Австрии начали следственные действияРоссийский спецназ начал получать «супероружие»

          вероятный противник


          На Западе описали ход неядерной войны России и НАТО

          армия и вооружения


          В России разработан первый беспилотник-перехватчик

          кадровые изменения


          Стало известно о грядущих перестановках в руководстве флотов

          Видео

          «атакующий хищник»


          Названы шансы Су-57 в бою с F-35

          языковая проблема


          Русские нашли способ борьбы с тотальной «латышизацией»

          поставки энергии


          Россия поможет Юго-Восточной Азии создать энергетическое суперкольцо

          проект закона


          Как будут наказывать за фейки и оскорбление символов России в интернете

          разорительный реверс


          Почему Украина стала переплачивать за импортный газ

          Новая реальность


          Дмитрий Дробницкий: США и Китай развязывают «мировую цифровую войну»

          Цензура в интернете


          Екатерина Ракитина: Цукерберг строит идеальный тоталитаризм

          «Гражданская оборона»


          Алексей Колобродов: Как Егор Летов отстроил Небесный портал

          на ваш взгляд


          Нужна ли России военная база в Венесуэле?

          Устоит ли «Северный поток» под натиском «безумцев»

          В Германии началась укладка труб «Северного потока – 2», однако это еще не гарантия того, что проект будет реализован   13 декабря 2018, 18:00
          Фото: Григорий Сысоев/РИА «Новости»
          Текст: Андрей Резчиков,
          Мария Трубина

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Отношение Европы к проекту «Северный поток – 2» начало меняться. На это указывает резолюция Европарламента с призывом отказаться от его реализации. Перемена настроений происходит и в самой Германии – главном стороннике прокладки новой трубы. Каковы шансы на то, что США и ряд европейских стран в конечном счете дожмут немцев и заставят их отказаться от «Северного потока»?

          Принятие Европарламентом резолюции с призывом к странам ЕС отказаться от проекта российского газопровода «Северный поток – 2» вызвало резко негативную реакцию российских сенаторов, депутатов Госдумы, а также МИДа, чей официальный представитель Мария Захарова назвала безумием попытки противодействовать энергетическому сотрудничеству.

          Как сообщала газета ВЗГЛЯД, резолюция ЕП была принята накануне вечером. В ней проект газопровода назван политическим и опасным для европейской безопасности. Несмотря на то, что резолюция имеет необязательный характер, в четверг упали зарубежные котировки Газпрома. Ранее на этой неделе похожая декларация против проекта была принята в США. Конгрессмены назвали «Северный поток – 2» существенным шагом назад «с точки зрения европейской энергобезопасности и интересов США». Кремль назвал эту резолюцию элементом недобросовестной конкуренции.

          Напомним, разрешение на постройку двух газовых ниток выдали Германия, Финляндия и Швеция. Укладка труб в водах Финляндии должна начаться во второй половине декабря.

          В России пока не склонны драматизировать ситуацию. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что Европарламент – не исполнительная власть, а представительская, «которая всегда была настроена достаточно сдержанно в отношении России». «Это не первая антироссийская резолюция, которая принимается Европарламентом. Я думаю, что мы это примем к сведению и не более того. Никаких реальных последствий для проекта газопровода эта резолюция иметь не будет», – сказал Джабаров газете ВЗГЛЯД.

          Сенатор напомнил, что во времена проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе Европарламент штамповал антироссийские резолюции «одну за одной» за «чрезмерное применение силы» и «нарушение принципов демократии».

          «Я смотрю на эти резолюции равнодушно. Эта организация потеряла свою актуальность, поскольку работает по известным лекалам и под давлением своих зарубежных «тренеров» из Соединенных Штатов Америки. Объективность Европарламента оставляет желать лучшего. Поэтому надо спокойно относиться к этому»,

          – подытожил Джабаров.

          В свою очередь глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков констатирует, что в ЕС есть очень серьезная оппозиция «Северному потоку – 2». Категорически против настроены Польша, Эстония, Латвия и Литва. Плохо к идее газопровода относится Великобритания и ряд других государств. Есть и южный пояс стран, которые рассматривают газопровод в качестве конкурента возможным проектам по получению сжиженного газа (СПГ). «Эти страны уже получают такой газ, и если появится «Северный поток», то объемы перекачки сжиженного газа через южные порты Европы сократятся, потому что Северная Европа будет нуждаться в сжиженном газе в меньшей степени», – сказал Пушков газете ВЗГЛЯД.

          Наиболее заинтересованными в новом газопроводе Пушков назвал Германию с Австрией. Однако и на их позиции отражается активная борьба с проектом со стороны Украины при поддержке ее союзников, среди которых не только европейские противники «Северного потока – 2», но и другие страны с антироссийской позицией, главным образом США, так как позиция Вашингтона «является аргументом для противников «Северного потока – 2» в Европе». И особенно это давление начало сказываться на Германии, отметил сенатор.

          Так, глава комитета Бундестага по внешней политике Норберт Рёттген призвал Берлин немедленно пересмотреть позицию по газопроводу в связи с задержанием украинских кораблей в Керченском проливе. Свою позицию он изложил в статье на страницах британской The Guardian. По его словам, газопровод имеет «геополитические притязания», и ЕС должен получить гарантии, что российский газ будет и дальше поступать через территорию Украины.

          «В последнее время Германия заколебалась, так как на нее постоянно оказывают давление восточноевропейские страны Великобритания и США с тем доводом, что «Северный поток – 2» приведет к газовому удушению Украины... А, как вы знаете, ЕС избрал Украину в качестве государства-сателлита, которое они поддерживают и подкармливают», – подчеркнул Пушков. Сенатор напомнил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель на переговорах с Владимиром Путиным постоянно подчеркивала, что Украина должна остаться транзитной страной для российского газа даже в случае запуска «Северного потока – 2». Сейчас через Украину прокачивается от 80 до 95 млрд кубометров газа, а при вводе СП-2 эти цифры могут «сократиться очень существенно», пояснил он.

          Сама резолюция ЕП, подчеркнул он, показывает доминирующие настроения в Европе. А блокировать проект могут лишь отдельные государства, как это пыталась сделать Дания, когда отказалась предоставить под трубу свои территориальные воды. «Ключевой здесь становится позиция Германии. Меня настораживает то, что соотношение сил по «Северному потоку – 2» начинает меняться, хотя трубу уже проводят по сухопутной части Германии и никаких юридических препятствий для сооружения нет», – напомнил сенатор, добавив, что на изменение позиции правительства Германии указывает статья Рёттгена, который близок к руководящим фигурам в исполнительной власти ФРГ.

          По его словам, если Германия пойдет на пересмотр своей прежней позиции, то это будет чрезвычайно опасно для всего проекта. «Американцы давно намекали Берлину на возможность применения вторичных санкций (накладываются на зарубежные компании, участвующие в проектах, объявленных США не соответствующими их интересам) против тех немецких компаний, которые будут участвовать в проекте. Примером их действия является уход французской компании Total из Ирана. Total встала перед выбором: терять американский или сохранить иранский. Естественно, французы, как и большинство других европейских компаний, предпочли американский рынок. Тем же самым США угрожают немецким компаниям», – отметил сенатор.

          По словам Пушкова, пока американцы не вводят эти санкции, а демонстрируют угрозу наложить их, так как понимают, что это вызовет возмущение в Европе и еще больше осложнит и без того непростые отношения администрации Дональда Трампа с европейскими государствами. Поэтому пока давление происходит на политическом уровне. «На данном этапе критична позиция Берлина. От неизменности позиции Берлина зависит судьба «Северного потока – 2», – подытожил Алексей Пушков.

          Выстоит ли Берлин под внешним давлением – вопрос открытый, считает германский политолог Александр Рар. «Чтобы остановить «Северный поток», задействовано все: американские фонды и институты, которые скрытно или открыто действуют на территории Европы, связи американского истеблишмента с политическими партиями», – сказал Рар газете ВЗГЛЯД.

          По мнению эксперта, ситуация схожа с остановкой проекта газопровода «Южный поток», когда «болгар взяли за глотку, поставили к стенке» и они сдались. Однако сейчас «немцев приходится загонять в угол морально», в том числе с помощью резолюции Европарламента. Впрочем, как считает Рар, немецкое правительство сможет преодолеть давление. «Германия за то, чтобы российский газ и дальше протекал бы через Украину, и она могла бы зарабатывать на транзите. Россия платила бы в казну Украины деньги, которые не нужно было бы платить Европе, поскольку украинская экономика по-прежнему находится в плачевном состоянии», – заметил собеседник.

          Если Германия все-таки откажется от проекта, то потеряет лицо и падет под натиском крикливых противников России, «которых кроме как русофобами назвать трудно». «Европа трещит по швам, и уже практически нет вопросов, по которым Европа имела бы одно мнение», – констатировал Александр Рар.

          Впрочем, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал «минимальными» риски отказа ЕС от проекта. Он пояснил, что от заявлений европейских парламентариев «ничего не зависит», а происходит лишь «политизация проекта». Для конкретных действий Евросоюзу необходимо сообща принять новые антироссийские санкции.

          «Проект «Северный поток – 2» реализуется в рамках европейского законодательства. Чтобы запретить, либо как-то ограничить его, надо будет менять само законодательство, то есть вводить официальные санкции против России. Европе пойти на это крайне сложно»,

          – сказал Юшков газете ВЗГЛЯД.

          Столь агрессивную политику США в отношении российского проекта эксперт объяснил желанием Вашингтона продвигать на европейский рынок свой сжиженный газ, но для этого нужно ограничить поставки более дешевого «голубого топлива» из России. «Европейцы понимают, что в таком случае платить за газ будут больше. А во-вторых, не факт, что этот СПГ придет к ним в достаточном объеме. Россия 50 лет поставляет газ в Западную Европу, и никто этот вопрос не политизировал. Почему сейчас должно что-то измениться? Это создает большие риски для Европы», – считает аналитик.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............