Укладка труб «Северного потока – 2» начнется в водах Финляндии на следующей неделе

Крупнейшее трубоукладочное судно Pioneering Spirit на следующей неделе приступит к работам по глубоководному строительству «Северного потока –2» в водах Финляндии, сообщили в Nord Stream 2 AG.

«Трубоукладочное судно Pioneering Spirit войдет в Балтийское море через мост Большой Бельт (Дания), чтобы присоединиться к флотилии судов, задействованных в строительстве газопровода «Северный поток – 2». Cудно приступит к трубоукладке в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Финляндии на следующей неделе», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

В компании отметили, что на несколько дней судно остановится в Дании для проведения мобилизационных работ, после чего проследует к ИЭЗ Финляндии, чтобы продолжить укладку первой нитки газопровода.

Pioneering Spirit принадлежит швейцарской компании Allseas, которая в апреле подписала контракт с Nord Stream 2 на трубоукладку морской части «Северного потока –2». Ранее судно вело глубоководную укладку труб «Турецкого потока».

Тем временем глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген призвал Берлин немедленно пересмотреть позицию по газопроводу «Северный поток – 2» в связи с задержанием украинских кораблей в Керченском проливе.

Между тем, немецкие СМИ отмечают, что хотя проект «Северный поток – 2» все чаще подвергается критике со стороны европейских стран, его остановка приведет к сомнительным последствиям для Германии.