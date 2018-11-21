В Германии призвали срочно пересмотреть позицию по «Северному потоку – 2»

Глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген призвал Берлин немедленно пересмотреть позицию по газопроводу «Северный поток – 2» в связи с задержанием украинских кораблей в Керченском проливе.

«Реакция ЕС должна быть последовательной и единогласной: наша сила зиждется на нашем единстве», – пишет Реттген, передает RT со ссылкой на The Guardian.

По его словам, военная сила в данном случае неприемлема, но все остальные меры должны быть рассмотрены. «В частности, Германия должна срочно пересмотреть строительство газопровода «Северный поток – 2», – отметил политик.

По его словам, газопровод не является чисто коммерческим проектом, но имеет и «геополитические притязания», и ЕС должен получить гарантии, что российский газ будет и дальше поступать через территорию Украины.

Это не первые нападки на газопровод со стороны его противников. Ранее зампомощника госсекретаря США Сандра Оудкирк заявляла, что Вашингтон считает угрозами и «Северный поток – 2», и «Турецкий поток – 2». До этого Еврокомиссия заявляла о важности надежного долгосрочного транзита газа из России через Украину для энергобезопасности Евросоюза.

Между тем, немецкие СМИ отмечают, что хотя проект «Северный поток – 2» все чаще подвергается критике со стороны европейских стран, его остановка приведет к сомнительным последствиям для Германии.