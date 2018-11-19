Госдеп назвал «Северный поток – 2» и «Турецкий поток – 2» угрозами

Вашингтон считает угрозами и «Северный поток – 2», и «Турецкий поток – 2», заявила зампомощника госсекретаря США Сандра Оудкирк.

По ее словам, может создаться впечатление, что США «больше сфокусировали свою политику» на остановке «Северного потока – 2», но у Вашингтона «такой же подход» и к «Турецкому потоку – 2». США негативно относятся к идее возможного продолжения проекта из Турции в страны Европы.

Оудкирк заявила, что оба проекта «представляют угрозу для безопасности Украины и всей Европе», передает РИА «Новости».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как «Северный поток – 2» скажется на будущем Украины.

Укладка морской части «Турецкого потока» завершена, стал известен маршрут европейской части газопровода. При этом сроки начала поставок газа по «Турецкому потоку» в Европу оказались сорваны.