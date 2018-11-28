Сроки начала поставок газа по «Турецкому потоку» в Европу оказались сорваны

Сербский, и болгарский участки продолжения газопровода «Турецкий поток» будут готовы не ранее конца 2020 года, а заработать смогут лишь в январе 2021 года, что приведет к отсрочке поставок газа в Центральную и Восточной Европу по новому маршруту как минимум на год, сообщили осведомленные источники.

По информации источника, осведомленного о ходе строительства продолжения газопровода «Турецкий поток» по территории Сербии, названного New Transmission Gas Pipeline (NTGP), и сербский, и болгарский участки будут готовы не ранее конца 2020 года, и, соответственно смогут заработать в январе 2021, передает «Интерфакс».

Между тем, в марте этого года «дочка» Газпрома в Сербии Gastrans сообщала, что планирует запустить газопровод NTGP в октябре 2019.

Напомним, в минувший понедельник трубоукладочное судно Pioneering Spirit в Черном море завершило морскую укладку газопровода «Турецкий поток». Вскоре после этого стал известен маршрут европейской части «Турецкого потока».

Ранее зампред правления Газпрома Александр Медведев сообщал, что ввод «Турецкого потока» в эксплуатацию запланирован на декабрь 2019 года.