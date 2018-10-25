Названы сроки строительства сухопутной части второй нитки «Турецкого потока»

Газпром приступит к строительству сухопутной части второй нитки «Турецкого потока» в 2019 году, сообщил зампред правления холдинга Александр Медведев.

«Сейчас полным ходом идет строительство морского участка второй, транзитной, нитки газопровода «Турецкий поток». Завершение укладки глубоководного участка – дело ближайших месяцев. В следующем году планируем также приступить к строительным работам по сухопутному продолжению транзитной нитки на территории Турции», – сказал Медведев, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал «Газпром».

Он уточнил, что ввод «Турецкого потока» в эксплуатацию запланирован на декабрь 2019 года.

В настоящее время Газпром прорабатывает вариант продолжения транзитной нитки в страны ЕС как через Болгарию, Сербию и Венгрию, так и в Италию.

Медведев также сообщил, что Газпром сохраняет планы по созданию газового хаба в Санкт-Петербурге. «Многое в данном процессе зависит от других его участников, но важно не это. Важно, что трейдинговое направление в торговле газом планомерно развивается, и группа Газпром принимает в этом процессе активное разностороннее участие», – добавил Медведев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране изучают возможность присоединения Италии к поставкам российского газа в Европу через «Турецкий поток».