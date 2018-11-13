Стал известен маршрут европейской части «Турецкого потока»

Газопровод «Турецкий поток» может быть проложен через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию, указывают материалы газотранспортных операторов стран Европы, опубликованные в рамах процедуры бронирования будущих мощностей (open season).

Процедура бронирования будущих мощностей газотранспортных операторов стран Европы предусмотрена законодательством Евросоюза для строительства новых газопроводов, сообщает «Коммерсант».

По версии издания, в Болгарию и Сербию газ через «Турецкий поток» пойдет с 2020 года, в Венгрию – с 2021 года, а в Словакию – во второй половине 2022 года.

«По сути, это маршрут «Южного потока», который в ЕС заморозили в 2014 году под давлением США. Теперь придраться к проекту сложно, подход Газпрома полностью соответствует законодательству ЕС», – отмечает издание.

Аукцион на будущие мощности газопровода на входе в болгарскую систему из Турции и на выходе в Сербию «Булгартрансгаз» собирается провести в декабре. При этом мощность на входе, которая предлагается к бронированию с 1 января 2020 года на 20 лет, составляет 15,8 млрд кубометров в год, что полностью соответствует мощности одной нитки «Турецкого потока», а на выходе – 4 млрд кубометров, при этом с 1 января 2021 года мощность должна увеличиться до 11 млрд кубометров, сообщает издание.

Напомним, в понедельник трубоукладочное судно Pioneering Spirit в Черном море завершило морскую укладку газопровода «Турецкий поток». В среду Афина выразили заинтересованность в продлении «Турецкого потока» до территории Греции.