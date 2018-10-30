Завершена укладка морской части «Турецкого потока»

Трубоукладочное судно Pioneering Spirit в Черном море завершило морскую укладку газопровода «Турецкий поток», на церемонии завершения работ присутствовали президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

Команду на сварку замыкающего стыка дали Путин и Эрдоган. «Мы вас приветствуем. Пожалуйста, начинайте!» – сказал в начале церемонии Путин главам Газпрома и Botash, передает «Интерфакс».

«Строительство «Турецкого потока» это уникальный проект – впервые на глубину 2,2 км уложена труба диаметром 813 мм. Две нитки газопровода построены между российской Анапой и турецким населенным пунктом Кыйикей», – сообщил президентам глава Газпрома Алексей Миллер.

По его словам, протяженность каждой из ниток газопровода более 930 км. Мощность трубопровода – 31,5 млрд кубометров газа в год.

О завершении сварки замыкающего стыка морской части газопровода сообщил член правления Газпрома Олег Аксютин.

Также Миллер сообщил, что в августе при строительстве «Турецкого потока» был установлен мировой рекорд укладки крупных морских газопроводов – 6,330 км в день.

После укладки трубопровода Путин и Эрдоган поздравили строителей и глав корпораций.

Напомним, в понедельник Путин прибыл в Стамбул на церемонию завершения укладки морского участка «Турецкого потока».