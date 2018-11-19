Путин и Эрдоган дали команду на укладку последней секции морской части «Турецкого потока»

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на торжественной церемонии отдали команду на укладку последней секции морской части газопровода «Турецкий поток».

«Труба «Турецкого потока» с завершающим стыком спущена в акваторию Черного моря», – доложил главам государств руководитель Газпрома Алексей Миллер, передает РИА «Новости».

Путин в понедельник прибыл в Стамбул для встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и участия в церемонии завершения строительства морского участка газопровода «Турецкий поток».