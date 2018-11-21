Греция выразила заинтересованность в продлении «Турецкого потока»

Афины заинтересованы в продлении газопровода «Турецкий поток» до территории Греции, этот вопрос в ходе визита в Россию 7 декабря поднимет премьер страны Алексис Ципрас, сообщил источник в Афинах, знакомый с ходом подготовки визита.

По его словам, в Москве намечены переговоры Ципраса с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым, передает РИА «Новости».

«В сфере энергетики Греция заинтересована в «Турецком потоке», это стало ясно во время последних обсуждений и из официальных выступлений. Например, этот вопрос обсуждался на встрече вице-премьер Янниса Драгасакиса с послом России в Афинах Андреем Масловым в начале ноября, а Алексис Ципрас говорил о трубопроводе на саммите в Салониках 15 ноября», – отметил источник.

Кроме того, по его словам, в Афинах заинтересованы в стратегических инвестициях со стороны России.

Источник также подчеркнул, что с визитом Ципраса в Россию Москва и Афины восстанавливают сотрудничество после дипломатического конфликта.

«С визитом премьер-министра Алексиса Ципраса в Москву 7 декабря Греция и Россия восстанавливают сотрудничество и расширяют перспективы российско-греческих отношений в различных областях», – сказал источник.

В Афинах считают, что временные трудности в отношениях не перечеркнули главного в двусторонних отношениях, и отмечают конструктивную позицию России.

Напомним, летом в отношениях Греции и России произошел политический скандал из-за высылки российских дипломатов. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, какие шаги могут помочь Греции восстановить отношения.