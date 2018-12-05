ЕК сочла транзит газа через Украину «очень важным» для энергобезопасности ЕС

После встречи вице-президента ЕК по энергосоюзу Мароша Шефчовича с главой МИД Украины Павлом Климкиным Еврокомиссия заявила о важности надежного долгосрочного транзита газа из России через Украину для энергобезопасности Евросоюза.

«Продолжающийся долгосрочный транзит газа через Украину в ЕС надежным и коммерчески целесообразным образом является очень важным для энергетической безопасности ЕС», – приводит РИА «Новости» заявление Еврокомиссии.

При этом в ЕК отметили, что краеугольным камнем будущего прозрачного и эффективного газового рынка на Украине является независимый оператор газотранспортной системы страны.

В Еврокомиссии заверили, что готовы помогать в отделении функций оператора ГТС Украины «в ближайшие недели и в течение 2019 года», поскольку процесс появления независимого оператора ГТС Украины является очень важным элементом трехсторонних переговоров по транзиту «голубого топлива» между Россией, Украиной и ЕС.

Накануне в Кремле оценили возможность транзита газа через Украину после ввода «Северного потока – 2».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как «Северный поток – 2» скажется на будущем Украины.