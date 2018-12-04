В Кремле оценили возможность транзита газа через Украину после ввода «Северного потока – 2»

Россия может продолжить поставлять газ в Европу через Украину после запуска газопровода «Северный поток – 2», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков, отвечая на вопрос о том, может ли Россия дать гарантии по транзиту газа через Украину после ввода «Северного потока – 2», заявил, что это возможно, передает ТАСС.

Кроме того, «речи о прекращении транзита через Украину со вступлением в эксплуатацию «Северного потока – 2» не идет». Транзит возможен, но «все зависит от украинской стороны».

Песков подчеркнул, что данная позиция была ранее заявлена президентом России Владимиром Путиным.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал газопровод «Северный поток – 2» формой «замаскированной войны против Европы».