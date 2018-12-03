Гройсман увидел в «Северном потоке – 2» войну против Европы

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что газопровод «Северный поток – 2» – это «форма замаскированной войны против Европы».

«Северный поток – 2» – это форма замаскированной войны против Европы. Мы знаем, как это – быть зависимым от России в энергетически политическом плане. По собственному опыту мы знаем, как это опасно. Поэтому сейчас мы рассматриваем этот проект, как геополитическую оружие России», – сказал Гройсман в интервью изданию Die Welt, передает пресс-служба кабмина Украины.

Премьер добавил, что сохранение Украиной статуса приоритетного транзитера имеет большое значение для политической безопасности Европы.

«Мы предложили партнерам на Западе вместе управлять нашей газотранспортной системой. Способность ее составляет 140 млрд кубических метров. Наши газохранилища позволяют хранить запасы до 1000 дней. Это большой потенциал», – сказал Гройсман.

Ранее Европарламент подготовил проект резолюции об отношениях с Россией, в котором содержится требование «остановить» реализацию «Северного потока – 2».