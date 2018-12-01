ЕП подготовил резолюцию с требованием остановить «Северный поток – 2»

В Европейском парламенте подготовили проект резолюции об отношениях с Россией, в которой, в частности, содержится требование «остановить» реализацию «Северного потока – 2».

Автором проекта выступила евродепутат от Латвии Сандра Калниете, документ внесен на рассмотрение комитета по иностранным делам, передает РИА «Новости».

Проектом резолюции предлагается зафиксировать положение о том, что «Северный поток – 2» якобы усиливает зависимость Европы от российского газа, «угрожает» внутреннему рынку ЕС и «не соответствует энергетической политике ЕС», а потому «должен быть остановлен». Вместе с тем, в документе отмечается, что Россия и Евросоюз «останутся ключевыми экономическими партнерами в обозримом будущем».

Ранее в США выступили с рядом жестких заявлений в адрес энергетического сектора экономики России, призывая европейцев отказаться от выгодного для них сотрудничества с Москвой.

Президент Владимир Путин заявлял, что поставки энергоресурсов в Европу – одна из вещей, которые «выше политических интриг».