США и Украина используют газ для государственного терроризма

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14 ноября, среда  |  Последнее обновление — 21:52  |  vz.ru
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Экспортеров заподозрили в нежелании возвращать валютную выручку обратно в Россию Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»
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Австрия раскусила британскую игру против России

Владимир Путин в гостях у Александра Ван дер БелленаФото: Leonhard Foeger/Reuters
Шпионский скандал не будет серьезно омрачать отношения Австрии и России в течение длительного времени – об этом заявил президент Австрии Александр Ван дер Беллен. В Вене явно понимают, кто пытается рассорить их с Россией, и будут пытаться поскорее убрать «шпионский вопрос» с повестки дня двухсторонних отношений. Неудивительно, что местный суд даже не стал брать под стражу предполагаемого русского шпиона. Подробности...
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Что не так со здоровьем пилотов гражданской авиации

«Медицинский фильтр» для пилотов в России слишком строг, считают сами авиаторыФото: Марина Лысцева/ТАСС
Руководитель «Аэрофлота» пожаловался в Госдуме на чрезмерно жесткие правила допуска пилотов по медицинским показателям. Эти правила превращаются в настоящую выбраковку опытных летчиков, обучение и подготовка которых, заметим, обходится в кругленькую сумму. Действительно ли российские правила допуска намного жестче европейских? Каким показателям должен удовлетворять пилот, чтобы его пустили за штурвал авиалайнера? Подробности...
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Лукашенко надеется уйти от России морем

Белоруссия мечтает построить крупный порт на Днепре. Но получится ли?Фото: Михаил Мордасов/РИА «Новости»
В Белоруссии объявили о намерении в сотрудничестве с Турцией и Украиной выстроить морской порт на реке Днепр. Таким образом Минск, по сути, включается в большой геополитический проект, который можно было бы условно назвать «новым путем из варяг в греки». При ближайшем рассмотрении видно, что проект имеет явно антироссийскую подоплеку. Каковы его реальные перспективы? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Кто гонит русских из Германии на родину

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Нарушение конституции и прочих законов страны со стороны меркелевской администрации гораздо больше бесит граждан, нежели присутствие самих иностранцев. И именно поэтому пропаганда пытается придумать немцам новый расизм. Подробности...
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Кого и как выбирали в Донецкой народной республике

Андрей Бабицкий, журналист
Наказать участвовавших в выборах в ДНР обещал Петр Порошенко, распространялась информация, что тех, кто опустит бюллетени в урну, не только лишат всех социальных выплат, но и будут арестовывать при пересечении границы. А в том, что списки избирателей окажутся на Украине, мало кто сомневается. Подробности...

Горбачёву место в пасти Люцифера, а Ленин всех перехитрил

Дометий Завольский, историк-архивист
Реальному Ленину, угасавшему в начале 20-х, нечем было себя утешать. Все, к чему прикоснулся он, будучи на вершине власти, превращалось в прах. «Зато страна устояла!» – повторяют его оправдатели. Подробности...
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          США и Украина используют газ для государственного терроризма

          Европейским странам стало кристально ясно, что нужно строить прямые газопроводы из России, минуя Украину.   14 ноября 2018, 20:00
          Фото: Jörg Carstensen/DPA/Global Look Press
          Текст: Антон Крылов

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          Министр энергетики США Перри выступил с рядом жестких заявлений в адрес энергетического сектора экономики России, призывая европейцев отказаться от выгодного для них сотрудничества c нашей страной. Сделал он это, что примечательно, в Венгрии, которая активно развивает взаимодействие с РФ в этой сфере. Стоит ли России опасаться того, что ее партнеры не выдержат и поддадутся давлению американцев?

          Ник Перри утверждает, что «Россия использует проект трубопровода «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) и многониточный трубопровод «Турецкий поток» (Turkish Stream), чтобы попытаться укрепить свой контроль над Центральной и Восточной Европой. «Соединенные Штаты выступают решительно против этих проектов, и мы призываем Венгрию присоединиться к нам в том, чтобы отвергнуть их», – заявил американский министр.

          Венгры вежливо промолчали, так как они рассчитывают не только получать газ из «Турецкого потока», но и строят атомную электростанцию по российскому проекту.

          «Мы не должны больше позволять Кремлю использовать энергию как оружие», – призвал Перри. Это навязчивая тема американского дискурса в Европе: энергия как оружие. Но американцы пока что не привели ни одного примера того, как Москва хоть раз в истории использовала энергетические контракты в политических целях.

          В прошлом году помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл ссылался на какое-то шведское исследование, которое описало 55 примеров использования Россией «прекращения поставок в политических целях в течение 14 лет», но ни одного конкретного случая почему-то не описал.

          Точнее, понятно почему: их не существует. Насчитывающая уже почти 27 лет история российско-украинских газовых взаимоотношений, безусловно, очень политизирована. Но ни разу не было такого, чтобы кто-то из российских руководителей высшего уровня заявлял Киеву: «Не будете делать то-то и то-то – отключим газ!»

          Почему Россия не делает этого, очевидно. Потому что на следующий день после того, как Москва скажет что-то подобное хоть кому-то, все страны – покупатели российского газа начнут строить терминалы для приема американского или катарского сжиженного природного газа (СПГ) или тянуть к себе газопроводы из Норвегии.

          Россия именно потому и стала ведущим поставщиком газа на европейский рынок, что ни разу, даже если ее к тому очень вынуждали и провоцировали, не сорвала поставки – ни по политическим, ни по каким-либо еще причинам.

          В имевших место проблемах расположенных за Украиной стран в 2009 году был виноват исключительно Киев, пытавшийся шантажом добиться неприемлемых для Москвы условий транзита и поставок газа непосредственно на Украину.

          Собственно, именно по итогам того противостояния европейским странам стало кристально ясно, что нужно строить прямые газопроводы из России, минуя Украину.

          Вообще, если ненадолго забыть о геополитике и непростых отношениях России и Украины, то становится совершенно непонятно, почему Москва обязана продавать газ Европе так, как хочется Вашингтону и Киеву, а не так, как хочется продавцу и покупателю.

          Образно говоря, приходит немец на ярмарку, где русский продает воздушные шарики. Отсчитывает деньги, протягивает руку. И тут с двух сторон подскакивают украинец и американец, хватают немца за руку и орут, что напрямую взять шарики он не может – нужно, чтобы сперва их взял украинец, отсосал немного газа, спел песенку и только потом передал оплаченный товар немцу.

          Энергетику в качестве оружия использует вовсе не Россия, а Украина, и вполне откровенно об этом говорит. «Голос Америки» публикует мнение украинского эксперта Тараса Загороднего, который говорит, что в случае прекращения украинского транзита «Россия получает возможности для создания дополнительных рисков для развязывания войны. Мотивация здесь следующая: нет газа в украинской газотранспортной системе – нет рисков сорвать транзитную поставку в Евросоюз. Если газ будет идти через «Северный поток – 2», воевать против Украины будет значительно проще. И сегодня мы видим достаточно безответственную позицию Германии, которая, несмотря ни на что, продолжает реализовывать этот проект», жалуется Загородний.

          Получается, украинская газотранспортная система – это не трубопровод, а самое мощное оборонительное оружие Украины (по крайней мере так считают в Киеве). Мол, в Кремле сидят и думают, как бы побыстрее вторгнуться на Украину, а пока российский газ идет в Европу по украинскому газопроводу, не вторгаются, чтобы не испортить отношения с Европой.

          Простая, даже примитивная мысль о том, что в случае военного вторжения на Украину отношения России с Европой катастрофически испортятся, им в голову почему-то не приходит.

          Такая политика – это даже не использование энергетики как оружия. Это использование трубопровода как средства шантажа или настоящего (на Украине очень любят всуе использовать это слово) терроризма на государственном уровне.

          США и Киев предлагают России и Европе не посредничество, а заложничество.

          Украина, если вернуться к ярмарочной аналогии, не просто перепродает шарики, отсасывая часть газа, но и держит в каждой руке по опасной бритве, приставленной к рукам русского и немца. Если вдруг ей что-то не понравится, то может полоснуть. Не смертельно, но неприятно.

          Если бы заложником украинского транзита была бы только Россия, то и Германия, и южноевропейские страны, вероятно, поддались бы американскому давлению, как сделала это Болгария, самоубийственно отказавшаяся от «Южного потока» и теперь очень об этом сожалеющая.

          Но Германия не готова быть заложником сама – как не готовы Венгрия, Греция и другие находящиеся в зависимости от украинского транзита страны.

          Россия – это надежный партнер. Украина – очень ненадежный. Это общеизвестно, и только прямая военная угроза или очень серьезный экономический ультиматум на уровне иранских санкций может вынудить Берлин отказаться от «Северного потока – 2» и отвратить южноевропейские страны от «Турецкого потока». Оба эти варианта маловероятны.

          Причем США с удовольствием отправляли бы свои танкеры с СПГ на Украину и в этом случае не настаивали бы так жестко на сохранении украинского транзита. Но проблема в том, что Турция наотрез отказалась их пропускать: последствия в случае аварии могут быть уровня национальной катастрофы – слишком густо населены берега Босфора.

          Поэтому сценарий Вашингтона, с которым полностью согласен Киев, выглядит следующим образом: Россия сохраняет украинский транзит, платит за него столько, сколько скажут, дополнительно оплачивает ремонт стремительно ветшающего трубопровода и при этих непомерных затратах пытается конкурировать с американским СПГ на европейском рынке.

          Разумеется, нам это неинтересно, когда можно торговать напрямую. Москва, продавая газ, зарабатывает деньги – так было при СССР и так будет и дальше. Если страна-транзитер проявляет себя ненадежным, а уж тем более недоговороспособным партнером, то этого транзитера следует исключить из сделки.

          Могут ли Вашингтон и Киев совместно сорвать строительство «Северного потока – 2» и не дать реализовать потенциал «Турецкого потока»? Украина не может, США – разумеется, могут, например если нанесут ракетный удар по газотранспортной инфраструктуре России.

          Вот только ответ в данном случае будет неприемлемым для Вашингтона – собственно, на этом и строится доктрина ядерного сдерживания.

          Германия – не Болгария, поэтому ни министр Перри, ни десант сенаторов, ни даже лично Дональд Трамп никак не могут запретить Берлину обеспечивать свою энергетическую безопасность и покупать газ напрямую у России, тем более что практически все формальности на пути строительства «Северного потока – 2» уже пройдены.

          Поэтому в полном соответствии с известной поговоркой про брехливую собаку, чем громче заявления американских политиков по поводу «энергетики как оружия» и чем визгливее подтявкивания из Киева, тем меньше у них шансов предотвратить отказ России от украинского транзита. Полного отказа, скорее всего, и не будет – рано или поздно Украине надоест покупать российский газ реверсом у европейцев, плюс расположенным сразу за Украиной Венгрии и Словакии, наверное, все-таки выгоднее получать свой газ напрямую, а не в обход через моря.

          Но, безусловно, пора кончать с этой странной экономической моделью, когда русский и немец почему-то не могут торговать друг с другом без участия украинца и разрешения американца.


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