В Германии объяснили, почему отказ от «Северного потока – 2» будет бессмысленным

Проект «Северный поток – 2» все чаще подвергается критике со стороны европейских стран, но его остановка приведет к сомнительным последствиям для Германии, считает колумнист газеты Die Zeit Михаэль Туман.

После инцидента в Керченском проливе в Европе задумались о возможном ответе на действия России. Среди прочего рассматривается остановка «Северного потока – 2», что стало бы «ясным сигналом», передает RT.

По его словам, в Германии многие настроены против проекта, который пока не принес ни одного кубометра газа, но вызвал много критики. Проект критикуют США, Польша, Еврокомиссия, страны Балтии и Украина, но Берлин непреклонен.

«С точки зрения внешней политики, «Северный поток – 2» – катастрофа для Германии», – пишет Туман.

Однако, считает он, если Германия вдруг решит остановить проект, это не только будет противоречить ее собственной многолетней позиции, но и приведет к значительным требованиям о возмещении убытков, ведь Газпром уже начал строительство, все разрешения на прокладку газопровода получены, все жалобы отклонены.

С другой стороны, американские санкции также могут нанести ущерб.

По мнению Тумана, промах Берлина заключается в том, что многие европейские страны ополчились на «Северный поток – 2», хотя спокойно воплощают свои мечты о газопроводе.

Так, Польша заключила соглашение о создании балтийского газопровода Baltic Pipe, по которому норвежский газ должен поставляться в Польшу через Данию. В обход Германии. При этом Польша получает прибыль от транзита российского газа по крупному газопроводу, также, как и «Северный поток – 2», идущему в обход Украины.

Турция с 1990-х годов покупает российский газ, идущий по «Голубому потоку». Вскоре Россия завершит прокладку новой трубы – через Черное море к турецко-болгарской границе. Газ по «Турецкому потоку» пойдет на европейские рынки – также в обход Украины.

Туман отметил, что Россия давно работает над альтернативами транзита через Украину, которая давно не покупает у России газ, но хочет получать прибыль за транзит в Европу.

Таким образом, остановка «Северного потока – 2» не позволит сохранить для Украины исключительное положение – в этом случае Россия построит новый газопровод через Черное море, или терминалы для сжиженного газа, или найдет новых партнеров в Европе.

Die Zeit считает, что Украине нужно договориться с Москвой об условиях экспорта и транзита газа.

В четверг зампомощника госсекретаря США Сандра Оудкирк заявляла, что Вашингтон считает угрозами и «Северный поток – 2», и «Турецкий поток – 2».

До этого Еврокомиссия заявляла о важности надежного долгосрочного транзита газа из России через Украину для энергобезопасности Евросоюза.