Палата представителей США выступила за санкции против «Северного потока – 2»

Палата представителей Конгресса США во вторник приняла резолюцию, в которой выступила с призывом к странам Европейского союза отказаться от строительства газопровода «Северный поток – 2», а также выступила за введение санкций против этого проекта.

Документ принят по упрощенной процедуре в ходе устного голосования полным составом нижней палаты Конгресса, передает ТАСС.

Резолюция носит сугубо декларативный характер, ее положения необязательны к выполнению. В документе содержится резкая критика проекта газопровода. С точки зрения конгрессменов, «Северный поток – 2» является существенным шагом назад с точки зрения европейской энергобезопасности и интересов США».

Законодатели призвали американского президента Дональда Трампа сделать все возможное «для поддержки европейской энергобезопасности путем диверсификации [энергоносителей] для снижения зависимости ЕС от России».

До этого Госдеп США заявлял, что всем сторонам нужно выйти из проекта газопровода «Северный поток – 2», так как он якобы представляет угрозу европейской безопасности. По мнению американской стороны, заменить Россию в качестве поставщика газа в Европу может Израиль.

В России ранее неоднократно подчеркивали, что «Северный поток – 2» – экономический проект, который необходим для Европы в силу увеличивающегося спроса на газ.