Госдеп призвал все стороны выйти из «Северного потока – 2»

США считают, что всем сторонам нужно выйти из проекта газопровода «Северный поток – 2», так как он якобы представляет угрозу европейской безопасности, заявил помощник госсекретаря по энергоресурсам Фрэнсис Фэннон.

«Оппозиция США «Северному потоку – 2» основана на нашей обеспокоенности, что газопровод представляет широкую геостратегическую угрозу безопасности Европе», – передает его слова РИА «Новости».

Он назвал «Северный поток – 2» «политическим инструментом», нужным для оказания давления на Европу, а не коммерческим проектом.

«Мы призываем все стороны выйти из проекта», – сказал Фэннон.

Ранее постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что препятствий для реализации проекта газопровода «Северный поток – 2» сейчас нет.

В понедельник австрийский концерн OMV выразил готовность продолжить финансирование «Северного потока – 2» в 2019 году.