Россия заявила об отсутствии препятствий для реализации «Северного потока – 2»

Проект газопровода «Северный поток – 2» развивается, препятствий для его реализации сейчас нет, заявил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов.

«Проект продолжает развиваться и, наверное, отсутствие громких новостей это само по себе неплохо. Я не вижу серьезных препятствий на данном этапе», – передает его слова РИА «Новости».

Чижов добавил, что разрешения на прокладку газопровода получены почти от всех «имеющих хотя бы косвенное отношение к этому стран».

Ранее председатель совета директоров Газпрома Виктор Зубков заявил, что компания не ощущает каких-либо сильных препятствий при реализации проекта, «все идет по плану».

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала риски враждебной риторики немецких политиков для проекта «Северный поток – 2».