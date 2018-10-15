Взгляд
4 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 13:00  |  vz.ru
Разделы

Катар провоцирует новый обвал цен на нефть

Впервые страна Персидского залива покидает ОПЕКФото: Ramzi Boudina/Reuters
ОПЕК впервые покидает страна Персидского залива – Катар. Новость о выходе одного из старейших членов организации, да еще за три дня до важнейшей встречи членов ОПЕК в Вене, породила опасения относительно полного распада нефтяного союза. Устоит ли нефтяной картель – и спасет ли он цены на черное золото от нового падения? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему «двадцатка» для России гораздо важней «восьмерки»

Лидеры крупнейших мировых держав первый раз собрались в АргентинеФото: Zuma/ТАСС
13-й саммит «большой двадцатки», прошедший в Буэнос-Айресе, многие называют неудачным – как из-за хода многосторонней дискуссии, так и из-за отмененной встречи Трампа с Путиным. Однако значение «большой двадцатки» не зависит от субъективных оценок – она является объективным портретом современного миропорядка. Подробности...
Перейти а раздел…

Что кроется за скандалом вокруг «интернет-борделя для педофилов»

Можно добавить в корзину, расплатиться криптовалютой и заказать доставку на домФото: скриншот сайта
Главной темой понедельника для русскоязычного интернета стал педофильский скандал: в Сети обнаружился плохо законспирированной магазин, сдающий детей в почасовую аренду и гарантирующий анонимность покупателям. Первой реакцией многих были ужас и возмущение. Однако этот «интернет-бордель» не совсем то, чем он хочет казаться. Подробности...
Перейти а раздел…

Успеет ли преемница Меркель сорвать проект «Северного потока – 2»

«Мини-Меркель» еще заставит нас жалеть о временах самой МеркельФото: Fabrizio Bensch/Reuters
«Если кто-то решил использовать конфликт в Азовском море, чтобы в последний момент остановить «Северный поток – 2», то у них что-то начинает получаться». Так считают политологи, анализирующие предвыборную риторику немецких политиков. Правящая в стране партия избирает нового руководителя на смену Ангеле Меркель. Кто станет им и как этот человек относится к России? Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Куда ведет дорога трансгендерной «терапии»

Сергей Худиев, публицист, богослов
Когда детей объявляют «трансгендерами» и, переходя к прямому физическому вреду, пичкают веществами, наносящими тяжкий ущерб здоровью, чтобы подвергнуть калечащей операции, - это явление жуткое, но нельзя сказать, что неожиданное. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Как России подороже продать Льва Троцкого

Максим Ваганов, публицист
Не нужно пытаться переубедить несколько миллиардов человек, что Сталин был не такой жестокий, как они думают. Достаточно того, что им нравятся Ленин, Троцкий и Герцен. С этим и нужно работать. Это и принесет прибыль. Подробности...
Обсуждение: 49 комментариев

Что делать, когда учитель ученику – враг или жертва

Эдуард Биров, журналист
Найти общий язык с ребёнком XXI века, когда бездушие и бессмысленность окружающего мира ломают даже взрослых людей, – невероятно трудная задача. И она не решается олимпиадами, красивыми отчётами – требуется совсем иное. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
    Перейти а раздел…

    Чем обернулось военное положение на Украине

    Обсуждение: 4 комментария

    Самые секретные подлодки России

    Как пропаганда заставляет поверить в «японские Курилы»

    Обсуждение: 19 комментариев
      Перейти а раздел…

      В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон

      Один из самых престижных в мире автосалонов открылся в Лос-Анджелесе. Ставка в этом году, похоже, сделана на новые электрокары. Так, на автосалоне представлен первый электрокар компании Infinity. Компания утверждает, что модель станет самой совершенной в истории марки
      Подробности...

      Четвертый дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму

      Четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство на севере Крыма в 20 километрах от границы с Украиной. Три предыдущих дивизиона ранее уже заступили на боевое дежурство под Феодосией, Севастополем и Евпаторией
      Подробности...

      В столице завершилась реконструкция стадиона «Динамо»

      Старейший в Москве, построенный еще в 1923 году стадион «Динамо» полностью обновился. Теперь он объединит под своей крышей сразу два объекта — стадион, рассчитанный более чем на 26 тыс. зрителей, и малую спортивную арену вместимостью до 14 тыс. человек. Обновление обошлось в 9 млрд рублей
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Шойгу рассказал о подготовке России к выходу США из ДРСМД
          На Украине признали возобновление судоходства в Керченском проливеВ центре Москвы ребенку сломали позвоночникЭксперт оценил данные о вмешательстве Запада в военное положение на УкраинеРоссию позвали урегулировать старейший конфликт в Европе
          США назвали «бастион защиты от России» в ЕвропеМинобороны собралось представить военный банкоматПушков назвал последствия отправки кораблей НАТО в Черное мореЯпонцы и французы отказались от строительства АЭС в Турции
          Названа предварительная причина смерти футболиста «Локомотива»Шарий сравнил глупых французов и смиренных украинцевЧукотка предложила Аляске помощь после землетрясенияПермских охотников наградили за спасение детей наборами для педикюра

          физическим лицам


          ЦБ решил ограничить работу обменников валюты

          президент Украины


          Появилось видео нового выступления пьяного Порошенко

          ледокольный флот


          В США признали поражение в гонке за Арктику

          Видео

          «измена Родине»


          Кикабидзе прокомментировал «грязные слухи» о своем выступлении в России

          особый случай


          Названа причина избиения и изнасилования дознавательницы из Уфы

          тоталитарные замашки


          Либеральные вожди вызвали у соратников омерзение

          утечка информации


          Почему провалилась операция израильского спецназа

          военные задачи


          Что делает на Украине спецподразделение «британских интернет-троллей»

          Дипломатический миф


          Дмитрий Дробницкий: Как Джордж Буш-младший перехитрил Михаила Горбачева

          Бывший СССР


          Геворг Мирзаян: Выборы в Грузии выиграла Москва

          «переименовать КПРФ»


          Максим Ваганов: Ленин и Плеханов – да, Сталин и Берия – нет

          на ваш взгляд


          Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?

          Успеет ли преемница Меркель сорвать проект «Северного потока – 2»

          «Мини-Меркель» еще заставит нас жалеть о временах самой Меркель   4 декабря 2018, 11:04
          Фото: Fabrizio Bensch/Reuters
          Текст: Анна Кукушкина,
          Юрий Зайнашев

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          «Если кто-то решил использовать конфликт в Азовском море, чтобы в последний момент остановить «Северный поток – 2», то у них что-то начинает получаться». Так считают политологи, анализирующие предвыборную риторику немецких политиков. Правящая в стране партия избирает нового руководителя на смену Ангеле Меркель. Кто станет им и как этот человек относится к России?

          Генеральный секретарь правящей в ФРГ партии ХДС (это партия канцлера Ангелы Меркель) Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала запретить российским судам, следующим из Азовского моря, заходить в европейские и американские порты.

          «Я считаю, что необходимо сделать выводы из полученного опыта, который говорит о том, что наша линия поведения еще не достигла нужной жесткости. Иначе Путин не решился бы на этот шаг», – цитирует ее в понедельник газета ВЗГЛЯД. Речь идет об инциденте с украинскими моряками в районе Керченского пролива, когда корабли ВМС Украины нарушили российскую границу.

          Крамп-Карренбауэр также призвала вернуться к дискуссии о необходимости строительства газопровода «Северный поток – 2». По ее словам, к этому «вынуждают» действия России. Хотя она не призывает вообще остановить строительство,

          кандидат на пост главы лидера ХДС предлагает в числе возможных мер ввести квоты на поставки российского газа по этому трубопроводу,

          отмечает Deutsche Welle.

          Идею о закрытии европейских портов для российских кораблей из Азовского моря уже раскритиковал экс-глава МИД Зигмар Габриэль, заявивший, что Крамп-Карренбауэр такими призывами просто пытается набрать очки во внутриполитической борьбе.

          Газета ВЗГЛЯД ранее подробно рассказывала о том, что в попытке предотвратить возможный внутрипартийный переворот Меркель, покинувшая пост лидера ХДС, подготовила себе на смену «клона», призванного стать ее преемником – Аннегрет Крамп-Карренбауэр. За ней даже закрепилось прозвище «мини-Меркель».

          Другой возможный преемник Меркель, министр здравоохранения Йенс Шпан, заявил, что «Северный поток – 2» не только экономический проект, но и геостратегический, который может оказаться «рычагом давления». «Разумеется, этот проект является определенным рычагом», – цитирует его в понедельник ТАСС. Он отметил, что проект нельзя реализовывать «без каких-либо условий», России важно направить «соответствующий сигнал».

          Третий фаворит в гонке за пост председателя ХДС Фридрих Мерц ранее вообще поставил под вопрос необходимость «Северного потока – 2».

          «Чем больше обостряется конфликт, тем чаще возникает вопрос, а действительно ли правильно то, что мы строим этот трубопровод?»

          – заявлял он, выступая на региональной конференции ХДС в Берлине. Кстати, эта конференция превратилась, по сути, во внутрипартийные праймериз. Выборы главы партии пройдут на съезде, намеченном на 7–8 декабря в Гамбурге. По словам Мерца, Москва должна знать, что Берлин «как минимум задумается над этим», если Россия продолжит свою политику.

          Бывший глава парламентской ассамблеи НАТО, бывший депутат бундестага от социал-демократической партии Карстен Фогт выступил с предположением, что выборы на съезде выиграет Крамп-Карренбауэр. Эксперт объяснил это идеологической близостью Карренбауэр к нынешнему канцлеру, курс которой остается популярным. «Хотя в адрес Ангелы Меркель сейчас и звучит много критики как внутри партии, так и вне её, думаю, многие в Германии хотели бы в целом продолжения прежней политики», – заявил Фогт.

          «Кроме того, Крамп-Карренбауэр знает партию. Она была активным деятелем ХДС последние годы, тогда как, например, Мерц не был заметен в партии последние пару лет», – заявил Фогт газете ВЗГЛЯД, отметив, что наименьшими шансами на успех обладает Шпан.

          Что касается отношения к политике руководства России, то Фогт не думает, что у кандидатов оно будет разным. «Стратегия будет прежней. Германия будет пытаться решить проблемы с Россией, будет и реакция на текущие события», – резюмировал Фогт. По его словам, эту тенденцию поддерживают в «большинстве партий: и в либеральной партии, и у зеленых, и в самом ХДС».

          Как и экс-депутат Фогт, большинство политологов склоняется к выводу, что выборы на партийном съезде выиграет «мини-Меркель». К их числу принадлежит и Александр Рар. «А если Крамп-Карренбауэр станет еще и канцлером, то мы будем с придыханием вспоминать о временах, когда во главе Германии была Меркель, – заявил газете ВЗГЛЯД Александр Рар. – Тем более что у ХДС сейчас идет сращение политических позиций с «зелеными», а они – самая антироссийская партия в Германии». 

          Политолог также рассказал, что «украинская пропагандистская машина здорово сработала в ситуации с кризисом в Азове. Российскую точку зрения в Германии почти не слышно. Всюду в прессе присутствует мнение о том, что Москва неадекватно ведет себя в Азовском море».

          Таким образом, говорит Рар, «если кто-то решил использовать конфликт в Азовском море, чтобы в последний момент остановить «Северный поток – 2», то у них что-то начинает получаться». Рар пояснил, что немецкие политики вынуждены использовать антироссийскую риторику для повышения рейтингов.

          «Политики понимают, что они должны быть в мейнстриме. В то же время те, кто выступают за налаживание связей с Россией и критикуют Украину, в частности представители партии «Альтернатива для Германии», фактически отсутствуют в медиапространстве», – пояснил собеседник. Рар напомнил, что «немецкое правительство действительно сдержанно и с недоверием отреагировало на версию Украины по поводу этого конфликта».

          «Но Крамп-Карренбауэр начала избирательную кампанию на пост председателя ХДС, потому и стала использовать такую риторику. Она хочет, чтобы СМИ о ней писали хорошо, а не называли ее «агентом Путина». Она пытается ужесточить свою позицию. Но проблема еще в том, что ее конкуренты будут делать и уже делают то же самое. Можно сказать, что это уже позиция всей партии».

          При этом Рар удивлен, насколько вообще Крамп-Карренбауэр слабо информирована о деталях российско-украинского кризиса. «По ее неадекватной аргументации видно, что она владеет темой крайне поверхностно», – посетовал германский эксперт.

          Он также отметил, что, если не случится досрочных выборов, то к моменту избрания нового состава бундестага «Северный поток – 2» будет уже построен, и тогда ему вряд ли что-то сможет угрожать. Напомним, Меркель намерена оставаться на посту канцлера еще три года, до конца своего мандата. Расстаться она пока готова только с креслом председателя партии, которое занимала 18 лет.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............