Экс-глава немецкого МИДа призвал не втягивать Германию в войну с Россией

Германия не должна быть втянута в войну с Россией, заявил экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

Он подчеркнул, что Германия «не может позволить втянуть себя в войну против России», передает ТАСС со ссылкой на Tagesspiegel.

Бывший руководитель внешнеполитического ведомства раскритиковал предложение направить военные корабли в Черное море и закрыть порты для российских судов, приходящих из региона Азовского моря.

По словам Габриэля, генсек Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, выступившая с подобной инициативой, пытается набрать очки во внутриполитической борьбе.

Габриэль призвал Берлин использовать место непостоянного члена ООН для того, чтобы добиться создания миссии всемирной организации в Донбассе.

Как заявил экс-глава МИД, из «этого совершенно безнадежного конфликта» можно выйти только через перемирие, отвод тяжелых вооружений. После этого нужно будет «сделать первый шаг к отмене санкций», сказал он.

Напомним, в воскресенье, 25 ноября, корабли украинских ВМС перешли государственную границу России и были задержаны пограничниками. После этого в 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории был введен режим военного положения на 30 суток.

Президент Владимир Путин во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель нарисовал схему инцидента в Керченском проливе.