Ангела Меркель вырастила себе на замену политического «клона»

Меркель совершила давно ожидаемый ход – покинула пост лидера правящей партии ХДС. Проблема только в одном: потеряв пост в ХДС, Меркель вряд ли удержит и кресло канцлера. Растет угроза внутрипартийного переворота. Пытаясь его предотвратить, Меркель двинула вперед «клона», призванного стать ее преемником. От Меркель клона отличает лишь труднопроизносимая фамилия – Крамп-Карренбауэр, да еще неприязнь к гей-бракам.

Канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник заявила, что не будет выдвигаться на пост председателя Христианско-демократического союза в декабре, но оговорилась, что планирует остаться на посту канцлера до 2021 года.

В 2021 году Меркель пообещала вообще уйти из политики, передает РИА «Новости». «Этот мой четвертый срок будет последним на посту канцлера ФРГ. На выборах в 2021 году я не буду выступать в качестве кандидата в канцлеры ФРГ, либо в качестве кандидата в депутаты, а также претендовать на другие политические должности», – сказала она.

Безрадостное для себя решение канцлер приняла после фиаско, понесенного правящей партией на выборах в земле Гессен, где ХДС потерял 10 процентов по сравнению с выборами 2013 года. Сразу после заявления Меркель курс евро начал стремительно падать.

Меркель, которая возглавляет партию уже 18 лет, даже пообещала устраниться от дискуссий о своих преемниках на посту главы ХДС, передает ТАСС. Тем временем, в оппозиции в бундестаге уже предрекли скорую смену канцлера Германии, причем гораздо раньше 21-го года.

Смена лидера ФРГ уже не за горами, заявил газете ВЗГЛЯД депутат парламента ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. Результаты обеих правящих партий – ХДС и СДПГ – в Гессене «однозначно уже пошатнули позиции Ангелы Меркель», уверен депутат.

«Толковые деятельные люди в этой партии давно понимают, что нынешний курс контрпродуктивен, если они хотят остаться значимой политической силой. Но госпожа Меркель очень сильно закусила удила и пытается все-таки протолкнуть то, что она запланировала», – посетовал Гердт.

Лидер оппозиционной «Свободной демократической партии» Кристиан Линднер тоже заметил, что Меркель «отказывается не от того поста».

«Возможно, для ХДС будет хорошо, если там появится новый босс, но для Германии было бы хорошо, если бы во главе правительства встал новый лидер»,

– заявил он. Главный «диссидент» внутри ХДС, министр здравоохранения Йенс Шпан уже выразил готовность занять пост председателя. Об этом сообщили источники в правлении ХДС. Шпан – ярый противник нынешней миграционной политики правительства.

О своих претензиях на лидерство также заявили генсек партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, бывший глава парламентской фракции блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц и премьер земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет.

Крамп-Карренбауэр – уроженка Саара, небольшого региона на границе с Францией. Любопытно, что оттуда же родом и Мерц. Возможная вторая женщина-канцлер в немецкой истории признавалась, что с детства хотела быть учительницей закона божьего, акушеркой или многодетной мамой-домохозяйкой. Второе сбылось: у нее трое сыновей. Домохозяином в итоге в семье стал ее муж, горный инженер Гельмут Карренбауэр. Выйдя за него замуж урожденная Аннегрет Крамп приобрела двойную фамилию – Крамп-Карренбауэр. Теперь в прессе ее часто именуют аббревиатурой АКК.

«Госпожа Крамп-Карренбауэр – это выбор госпожи Меркель. Если авторитет Меркель внутри партии еще велик, то она предложит именно эту кандидатуру, и ее протащат», – сказал газете ВЗГЛЯД научный директор Германо-российского форума Александр Рар. Сейчас «фрау АКК», как ее называют, – недостаточно известный политик, отмечает собеседник. «По своим взглядам, по своим последним высказываниям она никак не отличается от Меркель. Это практически ее копия», – пояснил Рар.

Впрочем, при всей близости своих взглядов к взглядам Меркель, в некоторых вопросах Карренбауэр более консервативна. Будучи убежденной католичкой, она выступает против уравнивания в правах однополых союзов с традиционными браками.

По мнению Рара, действующая фрау канцлер так и не смогла понять, в чем теперь проблема ХДС: эта партия, которая была изначально консервативной, сейчас воспринимается как левая или левоцентристская сила, что отталкивает правый электорат, отмечает политолог. «Люди которые отказываются поддерживать ХДС, в первую очередь, делают это потому, что партия изменяет своим консервативным принципам», – подчеркивает он.

С точки зрения этих людей, которые хотят «спасти ХДС», кандидатом в новые лидеры партии должны стать консерватор. И этим ожиданиям могут соответствовать такие претенденты, как Шпан и Мерц.

«Если Крамп-Карренбауэр получит этот пост, то с большой вероятностью, следует ожидать, что она и будет «наследницей Меркель» на следующих выборах». Или досрочных выборах, которые не исключены, полагает собеседник.

«Сегодня я сказал бы, что выиграет Фридрих Мерц», – в свою очередь прогнозирует эксперт германского Фонда Науманна Саша Тамм. «Мерц – член партии, при этом он не так близок к Меркель», – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД. В отличие от Александра Рара, он относит Мерца не к консерваторам, а к либералам. Бывший лидер фракции ХДС был очень популярен 10-15 лет назад, но и сейчас он остается «надеждой либеральных кругов партии», – полагает Тамм.

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Строго говоря, Мерца следует считать либералом в экономике (он – автор книги «Смею требовать больше капитализма», где доказывает необходимость уменьшения госрегулирования) и прагматиком в политике. Он выступает за достаточно гибкую позицию в отношении мигрантов, хотя в начале 2000-х он был жестким сторонником их интеграции в немецкое общество, за что подвергался критике.

Шансы двух других политиков, подтвердивших свое участие в выборах – Крамп-Карренбауэр и Шпана – не столь велики, полагает собеседник. «У Карренбауэр тоже есть шансы, но многие депутаты думают, что она очень близка к Меркель и из-за этого за нее не голосуют. Третий – господин Шпан, министр здравоохранения и самый молодой из претендентов. Он человек очень консервативный, и не думаю, что у него будет поддержка более, чем 20-30 процентов», – предполагает эксперт Фонда Науманна.

Что касается Армина Лашета, который до сих пор не подтвердил своего участия, то он «может стать кандидатом переходного периода, но не кандидатом на долгую перспективу», – считает Тамм. «Не сказал бы, что он слабый, но все же он не лидер в этом блоке. Если станет ясно, что никто из троих кандидатов не набрал серьезного большинства, то возможно, он станет председателем ХДС на один-два года», – прогнозирует Тамм.

При этом собеседник полагает, что Меркель вряд ли досидит на своем посту до 2021 года. «Социал-демократы не будут работать с ней три года, они вчера очень сильно проиграли и у них будет дискуссия о том, что им делать, уходить ли из правительства. Уверен, что на три года она не задержится и в ближайшее время, после декабря, покинет пост канцлера», – считает Тамм.

Александр Рар, говоря об отношениях между Германией и Россией в случае избрания «наследницы» – Карренбауэр канцлером, отметил, что «лучше не станет». Возможная преемница Меркель выросла в граничащем с Францией Сааре, «и ей свойственно постоянное стремление ориентироваться на Францию». «Восточную Европу и Россию она, скорее всего, вообще не знает», – отмечает эксперт. В западной прессе отмечается, что возможная «премьерша» практически не имеет зарубежных связей, так как никогда не занималась внешней политикой.

«С другой стороны, если победит Мерц, то ожидать улучшения отношений с Москвой тоже сложно», – указывает политолог. Мерц ориентирован на трансатлантическое сотрудничество с США, «он сделал свою карьеру на хороших связях с Вашингтоном», пояснил Рар.

«Из всех тех, кто может быть выдвинут на пост председателя партии я не вижу никого, кто был бы заинтересован в изменении отношений с Россией. Может быть, исключением является разве что Армин Лашет, который в предыдущие годы демонстрировал особое отношение к России», – полагает Рар. Во время долгового кризиса в Греции Лашет предупреждал: если Евросоюз не поможет этой стране, то это сделает Россия. Неоднократно высказывался за более тесное сотрудничество с Москвой по ряду вопросов, в частности, в урегулировании кризиса в Сирии. Правда, пророссийским его назвать нельзя – так, воссоединение с Крымом Лашет, например, не приветствует.