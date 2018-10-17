В бундестаге спрогнозировали скорую смену канцлера Германии

Смена лидера ФРГ уже не за горами, заявил газете ВЗГЛЯД депутат парламента страны от АдГ Вальдемар Гердт, комментируя итоги голосования в федеральной земле Гессен. Он также оценил выступление на выборах своей партии и выразил опасение усилением «зеленых», которых считает деструктивной партией.

Результаты ХДС и СДПГ на выборах в федеральной земле Гессен «однозначно уже пошатнули позиции Ангелы Меркель», уверен депутат парламента ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

«Я думаю, что смена лидера не за горами. Толковые деятельные люди в этой партии давно понимают, что нынешний курс контрпродуктивен, если они хотят остаться значимой политической силой. Но госпожа Меркель очень сильно закусила удила и пытается все-таки протолкнуть то, что она запланировала. И это приносит вот такой результат. Что она посеяла, то и пожнет очень скоро», – отметил Гердт.

Однозначно оценить эти выборы очень тяжело, подчеркнул депутат, добавив, что сформировать правительство по их итогам будет непросто.

Гердт отметил очень успешное выступление «Альтернативы» на этих выборах. «Мы свою программу выполняем. Мы становимся теперь уже во всех землях альтернативной политической силой в парламенте. И это хорошо. Повышение поддержки на 9 процентов голосов – это лучший результат среди всех партий», – порадовался собеседник.

В то же время он выделил и негативный момент. «Печально, конечно, что партия «зеленых», которая больше работает на разрушение Германии, чем на созидание, получает сейчас дополнительные голоса. Это связано не с ними самими, а с общеполитической тенденцией, то есть голоса тех протестующих против политики нынешних властей, кто еще немного опасается нашего курса, оказались у них», – объяснил Гердт.

По его словам, это может оказаться для Германии «медвежьей услугой». «Эта партия никогда не была и не будет прогрессивной созидающей партией, это партия, разрушающая государственность, идентичность, всегда приводящая к хаосу», – указал собеседник.

Тем не менее Гердт уверен, что всплеск популярности «зеленых» – это временное явление. «Они сами себя в процессе деятельности разоблачают. Как только они приходят к более-менее реальной политической власти, они сами себя дискредитируют, поэтому они не станут для нас серьезными противниками», – подчеркнул он.

Напомним, в воскресенье в германской федеральной земле Гессен прошли выборы. Партия канцлера Германии Ангелы Меркель Христианско-демократический союз на выборах в парламент федеральной земли Гессен понесла существенные потери.

Правая «Альтернатива для Германии» сумела пройти в местный парламент и теперь представлена в законодательных органах всех федеральных земель.

Сразу после выборов Меркель объявила о том, что не намерена переизбираться на пост председателя ХСС.

Ранее германский политолог Александр Рар в комментарии газете ВЗГЛЯД заявлял, что итоги выборов в федеральной земле Гессен забьют «еще один гвоздь в крышку политического гроба госпожи Меркель».