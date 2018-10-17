В бундестаге спрогнозировали скорую смену канцлера Германии

Взгляд
29 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 15:12  |  vz.ru
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Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе

Желающих подвинуть Газпром в Европе становится все большеФото: Александр Чиженок/ТАСС
Соперники Газпрома наступают, заручившись поддержкой Евросоюза. Меркель сдалась под натиском Трампа и готова строить СПГ-терминал для американцев, Брюссель рад спонсировать доставку топлива из Туркменистана, а азербайджанский газ уже стоит у ворот ЕС. Неужели дни Газпрома в ЕС сочтены?  Подробности...
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В Стамбуле взят новый курс на сирийское урегулирование

Стамбульский саммит должен ознаменовать начало пути к политическому урегулированию в СирииФото: Михаил Климентьев/ТАСС
В Стамбуле прошел саммит по сирийскому урегулированию с участием России, Турции, Франции и Германии. Подобный формат использовался впервые, так как на встрече отсутствовали представители Ирана и США. По итогам переговоров участники сошлись в том, что в сирийской трагедии пора поставить точку. Но эксперты предупреждают: новый формат еще не доказал эффективность. В США уже увидели в нем желание России выдавить американцев из Сирии. Подробности...
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«Самарканд» превратит армии НАТО в войско дикарей

«Самарканд» – комплекс РЭБ высшего звена, способный подавлять радиоэлектронные средства объединенных командований противника, полагают экспертыФото: mil.ru
Россия разместила новейшие засекреченные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Самарканд» на целом ряде направлений, в том числе в Калининградской области и в Белоруссии. Американцы уже давно выражают опасения возможностями России в сфере радиоэлектронной борьбы. Какова цель развертывания новых систем и как они пригодятся в случае прямого военного противостояния России и НАТО? Подробности...
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Подействует ли на Пакистан американский ультиматум

Талибы, задержанные на пакистано-афганской границе, наверняка не последниеФото: Omar Sobhani/Reuters
Соединенные Штаты выдвинули настоящий ультиматум своему важнейшему союзнику в Южной Азии – Пакистану. Страна лишена сотен миллионов долларов финансовой помощи, а политики описывают происходящее как «крупнейший кризис доверия». Что происходит? Почему недавний партнер внезапно оказался едва ли не предателем Вашингтона? Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Главным мотивом комсомольцев был секс

Егор Холмогоров, Публицист
Советам требовался особый способ, чтобы вырвать молодых людей из-под власти «мамкиной ложки» и направить на такие бесстыдные дела, на которые не решился бы ни один уважающий себя коммунист из великороссов. Подробности...
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Самому здоровому «шкафу» лучше просто отойти в сторону

Екатерина Винокурова , журналист
Современный феминизм слишком напоминает поведение некоей группы, именующей себя «верующими» и считающей, что их вера требует постоянных посадок тех, кто оскорбляет их чувства. Подробности...
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Фермер из США подарил миру неизбывный символ страданий, войны и смерти

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Жан-Жак Руссо писал: «Первый, кто, огородив участок земли, придумал заявить: «Это мое!», был подлинным основателем гражданского общества». В его устах это не было комплиментом. Подробности...
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        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

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        • Вырос

        • Упал

        • Остался прежним

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          В бундестаге спрогнозировали скорую смену канцлера Германии

             29 октября 2018, 13:52
          Фото: Patrick Scheiber/Kegler/Global Look Press
          Текст: Никита Коваленко,
          Елизавета Котова

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          Смена лидера ФРГ уже не за горами, заявил газете ВЗГЛЯД депутат парламента страны от АдГ Вальдемар Гердт, комментируя итоги голосования в федеральной земле Гессен. Он также оценил выступление на выборах своей партии и выразил опасение усилением «зеленых», которых считает деструктивной партией.

          Результаты ХДС и СДПГ на выборах в федеральной земле Гессен «однозначно уже пошатнули позиции Ангелы Меркель», уверен депутат парламента ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

          «Я думаю, что смена лидера не за горами. Толковые деятельные люди в этой партии давно понимают, что нынешний курс контрпродуктивен, если они хотят остаться значимой политической силой. Но госпожа Меркель очень сильно закусила удила и пытается все-таки протолкнуть то, что она запланировала. И это приносит вот такой результат. Что она посеяла, то и пожнет очень скоро», – отметил Гердт.

          Однозначно оценить эти выборы очень тяжело, подчеркнул депутат, добавив, что сформировать правительство по их итогам будет непросто.

          Гердт отметил очень успешное выступление «Альтернативы» на этих выборах. «Мы свою программу выполняем. Мы становимся теперь уже во всех землях альтернативной политической силой в парламенте. И это хорошо. Повышение поддержки на 9 процентов голосов – это лучший результат среди всех партий», – порадовался собеседник.

          В то же время он выделил и негативный момент. «Печально, конечно, что партия «зеленых», которая больше работает на разрушение Германии, чем на созидание, получает сейчас дополнительные голоса. Это связано не с ними самими, а с общеполитической тенденцией, то есть голоса тех протестующих против политики нынешних властей, кто еще немного опасается нашего курса, оказались у них», – объяснил Гердт.

          По его словам, это может оказаться для Германии «медвежьей услугой». «Эта партия никогда не была и не будет прогрессивной созидающей партией, это партия, разрушающая государственность, идентичность, всегда приводящая к хаосу», – указал собеседник.

          Тем не менее Гердт уверен, что всплеск популярности «зеленых» – это временное явление. «Они сами себя в процессе деятельности разоблачают. Как только они приходят к более-менее реальной политической власти, они сами себя дискредитируют, поэтому они не станут для нас серьезными противниками», – подчеркнул он.

          Напомним, в воскресенье в германской федеральной земле Гессен прошли выборы. Партия канцлера Германии Ангелы Меркель Христианско-демократический союз на выборах в парламент федеральной земли Гессен понесла существенные потери.

          Правая «Альтернатива для Германии» сумела пройти в местный парламент и теперь представлена в законодательных органах всех федеральных земель.

          Сразу после выборов Меркель объявила о том, что не намерена переизбираться на пост председателя ХСС.

          Ранее германский политолог Александр Рар в комментарии газете ВЗГЛЯД заявлял, что итоги выборов в федеральной земле Гессен забьют «еще один гвоздь в крышку политического гроба госпожи Меркель».


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