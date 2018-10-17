Эксперт: Выборы в Гессене пошатнут позиции правительства Меркель

Германский политолог Александр Рар уверен, что на выборах в федеральной земле Гессен продолжится тренд на снижение поддержки возглавляемой Ангелой Меркель ХДС/ХСС. «Это будет еще один гвоздь в крышку политического гроба госпожи Меркель», – заявил он газете ВЗГЛЯД.

Опираясь на опросы общественного мнения, которые сейчас в Германии достаточно точны, можно прогнозировать, что традиционные народные партии ФРГ серьезно потеряют поддержку по итогам выборов в федеральной земле Гессен, подчеркнул германский политолог Александр Рар.

По всей стране популярность ХДС и СДПГ падает, этот тренд подтвердится и в Гессене, уверен Рар. Он уверен, что количество голосов, отданных за христианских демократов сильно снизится, хотя они, скорее всего, и займут первое место. При этом собеседник ожидает роста поддержки «зеленых», которые ощущают подъем популярности по всей стране.

Кроме того, Рар выразил уверенность, что крайне правая «Альтернатива для Германии» преодолеет 5-поцентный барьер и впервые пройдет в состав парламента Гессена, одной из последних земель, где она еще не представлена в законодательном органе.

«Но важнее всего то, что по итогам выборов в Гессене вряд ли будет возможна двухпартийная коалиция (сейчас Гессеном правит коалиция ХДС и партии «Союз 90»/«Зеленые» – прим. ВЗГЛЯД). Скорее всего будет правительство коалиции из трех партий», – отметил Рар.

При этом собеседник отметил, что возможны и такие варианты коалиций, в которые не войдет ХДС. И попадание христианских демократов в правительство Гессена будет особенно важным фактором по итогам этих выборов, уверен он.

В любом случае Рар считает, что эти выборы способны пошатнуть позиции правительства ФРГ и лично канцлера Ангелы Меркель. «Это будет еще один гвоздь в крышку политического гроба госпожи Меркель», – подчеркнул эксперт.

Напомним, в германской федеральной земле Гессен в воскресенье стартовали выборы в парламент. При этом опросы общественного мнения показывают, что рейтинги возглавляемой Меркель ХДС/ХСС на протяжении последнего месяца находятся на рекордно низком уровне.