Меркель решила не переизбираться на пост председателя ХДС

Канцлер Германии Ангела Меркель решила не переизбираться на пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС), но надеется остаться на посту главы государства, сообщает агентство Reuters со ссылкой на партийные источники.

Соответствующее заявление Меркель сделала в понедельник на заседании президиума партии, передает «Интерфакс».

Ранее ожидалось, что кандидатура канцлера будет выдвинута в очередной раз. Голосование должно пройти на партийной конференции в декабре.

Политик возглавляла партию с 2000 года. Ее отказ от лидерства означает внутрипартийную гонку за право сменить Меркель на посту канцлера ФРГ, передает РИА «Новости».

В то же время, согласно сообщениям немецких СМИ, Меркель намерена остаться на посту канцлера Германии.

Решение последовало за неудачей партии на выборах в федеральной земле Гессен, которые прошли 28 октября. На этих выборах Христианско-демократический союз понес существенные потери.

Ранее германский политолог Александр Рар в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что итоги выборов в федеральной земле Гессен забьют «еще один гвоздь в крышку политического гроба госпожи Меркель».