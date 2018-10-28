Партия Меркель на выборах в Гессене понесла серьезные потери

Партия канцлера Германии Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) на выборах в парламент федеральной земли Гессен понесла существенные потери, свидетельствуют данные экзитполов по версии телеканала ARD.

По данным экзитполов, на выборах в парламент федеральной земли Гессен, находящейся в центральной части Германии, ХДС набирает 28% голосов избирателей, что почти на 10 процентных пунктов меньше результата партии на прошлых выборах, передает ТАСС.

По признанию главы ведомства федерального канцлера Германии Хельге Браун, занимающего пост министра по особым поручениям, для ХДС результат «является тяжелым».

Второй, согласно данным экзитполов, стала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с результатом 20% голосов избирателей, также потерявшая более 10 процентных пунктов по сравнению с прошлыми выборами, когда ее поддержали 30,7% голосовавших.

«Мы в ужасе, не рассчитывали на такой результат», – заявила генеральный секретарь гессенского отделения СДПГ Нэнси Фезер.

Теневыми победителями голосования называют партию «Зеленые», набравшую в Гессене 19,5% голосов, и партию евроскептиков «Альтернатива для Германии», которую поддержали 12% избирателей, что позволяет ей попасть в последний, шестнадцатый по счету ландтаг (региональный парламент) ФРГ.

Либеральная Свободная-демократическая партия получает 7,5%, Левая партия – 6,5%.

Ранее германский политолог Александр Рар в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что итоги выборов в федеральной земле Гессен забьют «еще один гвоздь в крышку политического гроба госпожи Меркель».