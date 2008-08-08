Побоище в Германии показало, что терпение немцев на исходе

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29 августа, среда  |  Последнее обновление — 00:50  |  vz.ru
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Лукашенко разжигает новый экономический спор с МосквойФото: Иван Руднев/РИА Новости
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Европа начинает выдвигать США собственные условия

Президент Макрон выступает перед французскими дипломатамиФото: Philippe Wojazer/Reuters
Европа должна взять ответственность за свою безопасность, и значит, свой суверенитет. Заявления об этом прозвучали практически одновременно из Парижа и Берлина. Иначе говоря, две ключевые страны ЕС хотят изменить отношения всей Европы с Соединенными Штатами. Что означают эти поистине революционные заявления? Подробности...
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Как российская армия будет уничтожать вражеские беспилотники

Футуристическая «двустволка» от Калашникова выбивает дроны из строя в радиусе 5 кмФото: Валерий Мельников/РИА Новости
Начинается новый этап военного строительства – в российской армии созданы подразделения по охоте на вражеские беспилотники. Легко вспомнить, что к таким действиям военных подтолкнуло происходящее в Сирии. Почему эта угроза признана настолько серьезной и какими методами с нею будут бороться российские военные специалисты? Подробности...
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Зачем Трамп готовит новый удар по Сирии

Для Трампа удар по Сирии может оказаться отличным отвлекающим маневром перед промежуточными выборами в Конгресс СШАФото: Kevin Lamarque/Reuters
Министерство обороны России заявило о подготовке новых провокаций в Сирии и одновременном стягивании в регион военных сил США для массированного ракетного удара. Пентагон в ответ уже назвал эти заявления пропагандой. Однако подобная ситуация в точности повторялась перед двумя предыдущими нападениями США. Чем на этот раз вызвано желание Трампа ударить «хорошими и умными» ракетами по Сирии? Подробности...
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Могут ли сотрудники полиции стрелять людям в спину

Мотивы напавшего на полицейских мужчины остаются невыясненнымиФото: кадр из видео
В Москве продолжается расследование нападения мужчины на сотрудников полиции. В результате ответного огня преступник был ранен в спину и позже скончался в реанимации. Насколько обоснованной была реакция полицейских и почему им не удалось сразу ликвидировать нападавшего, который находился в нескольких метрах от них? Подробности...
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Министерство обороны возьмется за информационные войны

Андрей Манойло, профессор МГУ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ
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С точки зрения средней продолжительности жизни, перейдя рубеж 40 лет, русский человек становится без пяти минут европейцем. Буквально из «принцессы» – живи коротко и красиво – становится восточноевропейской Золушкой, переживающей «у среднем» линию пенсионного возраста очень и очень достойно. Подробности...
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В Германии десять тысяч немцев проснулись нацистами

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До единоличного решения госпожи Меркель запустить в страну полтора миллиона молодых людей призывного возраста с Ближнего Востока неонацизм в стране практически сдох. Вопрос к залу: кому было нужно начать его возрождение, столкнув в одной стране столь противоположные культуры? Подробности...
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          Возле гигантской головы Маркса вот уже второй день проходят массовые митинги и столкновения, вызванные убийством плотника   28 августа 2018, 17:25
          Фото: Matthias Rietschel/Reuters
          Текст: Антон Крылов

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          Побоище между фашистами и антифашистами в немецком Хемнице (бывший Карл-Маркс-Штадт) – это проблема не одной только Германии, а Евросоюза в целом. Объединение 28 стран должно показать, что способно достичь компромисса по ряду запущенных проблем, либо умереть, чтобы открыть дорогу другим политическим союзам на континенте.

          Город Хемниц имеет давнюю историю. Первое упоминание в летописи – 1143 год (на четыре года раньше Москвы). Название – германизированное славянское слово «Каменец». Во время Второй мировой исторический центр почти полностью разрушен британской и американской авиацией. А в период существования ГДР город носил название Карл-Маркс-Штадт, и даже те, кто не подозревает о существовании музыкальной группы «Мегаполис», наверняка слышали их навязчивую песню на мотив «Ландышей».

          Бронзовая голова Маркса работы советского скульптора Льва Кербеля – одна из немногочисленных достопримечательностей Хемница. Немцы не стали избавляться от нее после восстановления исторического названия. И именно возле гигантской головы вот уже второй день проходят массовые митинги, вызванные убийством 35-летнего плотника Даниэля Хиддинга.

          Хиддинг был одним из участников городского праздника, состоявшегося в субботу. Около трех часов ночи произошла драка с поножовщиной, в которой, по данным полиции, участвовали «представители 10 национальностей». Первоначально сообщалось, что Хиддинг пытался защитить девушку, к которой приставали мигранты, но полиция опровергла эту информацию.

          По подозрению в убийстве Хиддинга и ранении еще двух местных жителей задержаны беженцы из Ирака и Сирии, им уже предъявлены обвинения

          Первую акцию в связи с этими событиями провела партия «Альтернатива для Германии», но митинг получился малолюдным. Вторую, уже в центре города, организовали футбольные фанаты из группировки Kaotic Chemnitz, собрав порядка 1000 человек. Как пишет DW, «в этой несанкционированной демонстрации участвовали отнюдь не только праворадикальные футбольные фанаты и известные в городе неонацисты, были и вполне добропорядочные горожане, считающие, что местная полиция миндальничает с беженцами, утаивает информацию о совершенных ими правонарушениях и не обеспечивает надлежащую безопасность на улицах города».

          В конечном счете в полицейских полетели бутылки. Также сообщалось о нападениях на мигрантов.

          В понедельник беспорядки продолжились. Но теперь, помимо правых, к которым присоединились сторонники антиисламистского движения ПЕГИДА, на улицы вышли левые – союз «Хемниц без нацистов» с лозунгами «Нет расизму и насилию», «Выбросить национализм из головы» и «Нет права на нацистскую пропаганду».

          Столкновения между левыми и правыми были практически неизбежны – и они произошли. Полиция Саксонии сообщила, что «несколько человек получили ранения» и были госпитализированы, противоположные лагеря демонстрантов забросали друг друга «пиротехникой и другими подручными средствами». Полицейские, в свою очередь, применили водометы.

          Позднее информация о пострадавших была уточнена: ранения получили два сотрудника полиции и 18 протестующих, в том числе гражданин России. Российское посольство в Германии называет его «Дмитрий М.».

          Канцлер Ангела Меркель высказала соболезнования родственникам Даниэля Хиддинга. И в то же время заявила следующее: «Мы видели видеокадры, на которых запечатлены травля, ненависть на улицах. Это не имеет ничего общего с нашим правовым государством, мы можем это еще раз подчеркнуть».

          Напряженная обстановка в городе сохраняется, глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер предложил региональным властям поддержку федеральных правоохранительных органов. «Растерянность населения по этому поводу можно понять, но я хочу также ясно сказать, что это ни при каких обстоятельствах не оправдывает призывы к насилию и беспорядки, сопровождающиеся насилием», – отметил министр, которого ранее подвергли критике за трехдневное молчание.

          Независимо от того, как будет развиваться ситуация в бывшем Карл-Маркс-Штадте, произошедшее – еще один сигнал о провале политики «добро пожаловать, беженцы», проводимой Ангелой Меркель. Причем провал двойной – беженцы не готовы вести себя в соответствии с немецкими традициями начала XXI века и не носить с собой ножи, а немцы не готовы считать зарезанного арабами мужчину «случайной жертвой».

          Число протестующих с «правой» стороны приблизительно в два раза больше, чем с «левой». И, как отмечает Би-би-си, Хемниц находится в земле Саксония, где АдГ и ПЕГИДА пользуются особой популярностью.

          Напомним, что ранее итальянские политики, в числе которых премьер-министр Джузеппе Конте и вице-премьер, лидер правящей партии «Движение пяти звезд» Луиджи Ди Майо, заявили о готовности сократить взносы в бюджет Евросоюза и даже заблокировать бюджет ЕС из-за невыполнения другими его членами своих обязательств по приему беженцев. Еще один вице-премьер, глава МВД Италии Маттео Сальвини также добавил, что следующее судно, которое доставит мигрантов к берегам его страны, будет вынуждено вернуться обратно, так как «предел настал»

          Выступление в Хемнице ясно говорит о том, что немцы тоже «на пределе». А восточноевропейские страны и прежде были настроены к политике «добро пожаловать» крайне жестко, наотрез отказываясь принимать беженцев.

          Но закрыть границы и выслать всех нелегалов европейцы не могут – «леваков» где-то меньше, где-то больше, но протестовать и устраивать беспорядки они умеют не хуже правых. Нужен компромисс, который сложно найти среди 28 государств, обязанных принимать солидарные решения.

          Если по вопросу антироссийских санкций Брюсселю удается договориться с их явными противниками относительно легко (потери в случае «бунта» значительно превысят убытки от ограничений торговли с Россией), то ситуация с беженцами куда сложнее. Все понимают, что народные протесты в данном случае могут оказаться разрушительными, а Хемниц покажется лишь легкой разминкой.

          При этом нарастающее противостояние с США парадоксальным образом работает не на цементирование, а на ослабление связей в Евросоюзе. Раньше все понимали – пусть Германия крупнейшая и мощнейшая страна ЕС, пусть Франция и Италия претендуют на особую роль, но истинным лидером Евросоюза является Вашингтон, «добрый заокеанский дядюшка».

          Если США самостоятельно или с настойчивой помощью Берлина и Парижа устранятся от европейской политики, неизбежно оживут комплексы и страхи, которые, казалось бы, давно ушли в историю. Германию будут подозревать в попытке навязать всем свою волю (как это уже неоднократно бывало в прошлом), громкие инициативы Франции заставят вспомнить о Наполеоне, а высказывания итальянских политиков будут сравнивать с заявлениями Муссолини.

          По сути, консенсус по проблеме нелегальных мигрантов не удается найти со времен «арабской весны». И судя по тому, что для решения своих внутриполитических вопросов Вашингтон настроен нанести новый удар по Сирии, можно ожидать нового потока беженцев, а значит, и обострения проблемы, которая уже поставила Евросоюз на грань развала.


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