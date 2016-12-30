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26 июня, вторник  |  Последнее обновление — 09:07  |  vz.ru
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«Газовая евроинтеграция» довела украинцев до обнищания

Курс Украины на Европу требует еще более высоких цен на газФото: Сергей Аверин/РИА «Новости»
Украинская власть могла бы гордиться. Она привела свою страну в светлое европейское будущее как минимум по одному из показателей – уровню цен на газ для населения. Однако столь важный итог евроинтеграции и сотрудничества с МВФ некоторых украинских политиков навел на мысли о предстоящем в стране социальном взрыве. Что же пошло не так? Подробности...
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Почему российская интеллигенция верит в «отсталость России»

Людмила Улицкая опять говорит о регрессе РоссииФото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Писательница Людмила Улицкая заявила, что Россия движется в обратную сторону от прогресса. А для того, чтобы догнать Европу, нашей стране нужно как минимум 150 лет. Почему часть российской интеллигенции до сих пор слово в слово повторяет те же мантры, что звучали еще два столетия назад? И что им можно было бы ответить на это? Подробности...
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Почему Россия отказывается от легендарной ракеты

Благодаря «Протону» Россия успешно развивала свою космическую программуФото: пресс-служба Роскосмоса/РИА «Новости»
Знаменитая ракета «Протон», выполнявшая ключевую роль в важнейших для СССР и России космических миссиях, будет отправлена на пенсию. По крайней мере, об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Когда произойдет отставка заслуженного ветерана – и какие именно параметры «Протона» больше не устраивают космическое ведомство? Подробности...
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Почему немцы разочаровались в Меркель

Высокая популярность Меркель еще недавно казалась незыблемойФото: Axel Schmidt/Reuters
Несмотря на старания канцлера ФРГ, экстренная встреча Евросоюза по проблеме беженцев закончилась провалом, а под самой Ангелой Меркель закачалось кресло. Ее миграционная политика теперь отвергается не только ЕС, но и немецким обществом, которое сменило лозунг «Добро пожаловать!» на «Убирайтесь вон!». Но что заставило немцев передумать и разочароваться в своем канцлере? Подробности...
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Карина Цуркан оказалась ценнейшим агентом румынской разведки

В какой именно момент Цуркан получила российский паспорт – пока загадка, но знать это крайне важноФото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
Члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже. Предположительно, через нее к разведке одной из стран НАТО попадала информация особой важности, касающаяся энергетической безопасности России. Главный вопрос сейчас – как Цуркан вообще оказалась на должности, которую занимала. Подробности...
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Матч с Уругваем даст сборной больше, чем два предыдущих, вместе взятых

Дмитрий Пугаченко, журналист
После двух красивых побед над Саудовской Аравией и Египтом российские футболисты получили в Самаре настоящую отрезвляющую оплеуху. Поражение стало следствием как индивидуальных ошибок россиян, так и убийственного невезения. Подробности...
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Загробные беды главного безбожника СССР

Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Читатель может предположить, что сейчас начнется очередная детективная история про особенности применения закона о реституции, битвы за территорию между РПЦ и музеем и что-то подобное – но ничуть не бывало. Все было гораздо веселее. Подробности...
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Когда в США убивают рэперов, в России умирает шансон

Максим Ваганов, публицист
Самые крупные исполнители блатной музыки ушли из жизни в лихие 90-е. Вспомните хотя бы Круга. Или Наговицына, который хоть и не был убит, но все равно умер в возрасте 31 года. Наши, так сказать, Бигги и Тупак. Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      Благодаря чемпионату мира мы смогли увидеть не только красивый футбол, но и прекрасных болельщиц, приехавших со всего мира поддержать свои любимые команды. Самые яркие из них – на страницах газеты ВЗГЛЯД
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      Самые эксцентричные болельщики ЧМ-2018

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      Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида Гарифуллина
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          Почему немцы разочаровались в Меркель

          Высокая популярность Меркель еще недавно казалась незыблемой   26 июня 2018, 08:00
          Фото: Axel Schmidt/Reuters
          Текст: Владимир Добрынин

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          Несмотря на старания канцлера ФРГ, экстренная встреча Евросоюза по проблеме беженцев закончилась провалом, а под самой Ангелой Меркель закачалось кресло. Ее миграционная политика теперь отвергается не только ЕС, но и немецким обществом, которое сменило лозунг «Добро пожаловать!» на «Убирайтесь вон!». Но что заставило немцев передумать и разочароваться в своем канцлере?

          В 2015 году Германия переживала пик гостеприимства в отношении нелегальных иммигрантов из Ближнего Востока и Северной Африки, валом валивших на немецкую землю. Их политкорректно называли беженцами вне зависимости от того, имеют ли они этот статус официально или нет. По всей стране проходили демонстрации в поддержку тех, кто искал спасения от войн и нищеты путем обретения новой родины. 

          Кто-то снабжал беженцев деньгами, кто-то вещами, были и те, кто селил чужестранцев в своих домах и квартирах. Население Германии являло собой эталон человеколюбия и терпимости – многочисленные соцопросы, проводимые по заказам неправительственных организаций и СМИ, показывали, что всего 7% жителей тевтонского государства выступают за то, чтобы чужаков принудительно высылали туда, откуда они приехали.

          Три года совместного сосуществования с гостями, многие из которых изначально не желали адаптироваться к условиям жизни на новой родине и уважать (по крайней мере, нейтрально воспринимать) ее традиции и культурный уклад, произвели в головах немцев настоящую революцию. Данные последнего соцопроса, проведенного французским Институтом прикладных наук INSA по заказу Bild, свидетельствуют: теперь уже 86% населения страны согласны с тем, что «понаехавших» необходимо депортировать, а 65% считают, что границы государства нужно вообще закрыть – не «железным занавесом», конечно, но возродив пограничный контроль с досмотром транспортных средств и проверкой документов. В 2015 году таких респондентов было всего 16%.

          Такая мера фактически поставит крест на Шенгенских соглашениях о свободном передвижении по Европе. Но решение проблемы беженцев представляется немцам настолько важным, что трудности с проездом во Францию, Австрию, Польшу или Швейцарию они готовы потерпеть.

          Настрой общества передался и многим СМИ. В октябре 2015-го немецкие газеты захлебывались от восторга, рассказывая о решении некоей Лауры (указать ее фамилию на всякий случай забывали) разместить у себя в доме сирийского беженца Халила Сехья. Рядом с этой новостью обычно публиковали сообщения об организации бесплатных курсов языка Гете и Шиллера для мигрантов или о проведении волонтерами благотворительной продажи пирожных, доходы от которой направляются уже адаптировавшимся афганцам, иракцам, ливийцам, дабы те переслали эти средства своим семьям, все еще находившимся «в мире ужаса и нищеты». Конечной целью всего этого было воссоединение ячеек арабского, эфиопского, эритрейского и других обществ на немецкой земле.

          Как и сколько беженцев перебирается в Европу
          Как и сколько беженцев перебирается в Европу
          «Это вопрос человечности, и я могу подать таким образом пример проявления солидарности своим детям. Могу показать, что в наших силах сделать что-то для улучшения этого мира», – говорили волонтеры в телекамеры.

          Все шло, казалось бы, хорошо, пока не наступило «Рождество по-кёльнски». В первых числах января 2016 года в СМИ просочилась информация о том, что горожанки Кёльна подвергаются домогательствам со стороны мигрантов. Поначалу предлагалось примерно такое описание ситуации, содержащее в себе решение проблемы: «Не надо ходить в мини-юбках и провоцировать арабских мужчин, у которых много месяцев не было секса». Но потом пришло понимание, что проблема чересчур масштабна: как ни старались правоохранительные органы замалчивать статистику, дабы не бросать тень на миграционную политику правительства, прессе удалось насчитать не менее тысячи случаев сексуальных домогательств, нападений и изнасилований женщин Кёльна за одни новогодние каникулы.

          Справедливости ради заметим, что полицейским довольно трудно было ловить в преступников за руку в момент совершения ими преступления. Иммигранты работали стаями: два-три десятка нелегалов окружали одиночную жертву плотным кольцом, несколько из них начинали «развлекаться», а разглядеть что-либо снаружи через плотную стену человеческих фигур довольно проблематично.

          Так начал подходить к концу период, когда добросовестное неведение и недобросовестное незамечание происходящего позволяло иностранным гостям избегать последствий. А потом случилось страшное: 20 декабря того же года пакистанский беженец Анис Амри протаранил грузовиком один из рождественских рынков Берлина, задавив насмерть 12 человек и причинив увечья еще пятидесяти. Как выяснилось впоследствии, Амри планировал таким же образом «прокатиться» по Александерплац и парку Люстгартен – достопримечательностям немецкой столицы, где всегда толпятся люди.

          Этот теракт наконец-то заставил властей согласиться с тем, что среди полутора миллионов мигрантов, ожидающих своей «официализации» в Германии, «могут быть лица, проникшие на территорию страны с извращенными намерениями». Но многие и прежде знали, что огромное количество нелегалов въехали в страну вообще без каких-либо документов, так что установить их подлинные личности было затруднительном, в большинстве случаев – невозможно.

          Вскоре после этого, как утверждает испанская газета ABC, Европол обнаружил в социальных сетях несколько сотен аккаунтов людей, оформлявших беженцам документы – паспорт германского гражданина можно было оформить у них за 500 евро. Причем, речь шла не о поддельных документах, а о настоящих – кто-то зарабатывал на процедуре, за которую государство не взимало денег. Для организаторов подобного бизнеса лавина беженцев была манной небесной – и им, разумеется, хотелось «продолжение банкета». Даже несмотря на то, что, как засвидетельствовал анонимный источник, близкий к правоохранительным структурам, «поступавший материал был с большой долей гнильцы».

          Полиция насчитала 554 случаев «выдачи паспортов за незаконное вознаграждение» за весь 2016 год. Сколько на самом деле было подобных эпизодов, никто не знает. В таких случаях правоохранители обычно признают, что выявленные случаи – «только вершина айсберга».

          Зато доподлинно известно, что в одном только бременском офисе по работе с иностранцами было одобрена выдача паспортов 1200 лицам, которые не соответствовали установленным требованиям, но чиновники закрыли на это глаза за дополнительное вознаграждение.

          Последней каплей, переполнившей чашу терпения немцев, стало «дело Сюзанны» – 14-летней девочки, которую изнасиловал и задушил беженец из Ирака, впоследствии сбежавший в свою страну вместе с родителями и пятью братьями и сестрами.

          После этого слишком многие в немецком обществе поняли, как их развели, сыграв на благородном чувстве заботы об униженных и оскорбленных. В стране перестали смотреть на митинги и демонстрации против приема беженцев как на нежелательное явление. И даже власти вынуждены были признать: что-то пошло не так.

          Глава МВД Хорст Зеехофер предъявил Ангеле Меркель ультиматум, дав 15 дней на пересмотр политики в отношении беженцев. В противном случае правящая коалиция грозила распасться, тогда как новые общенациональные выборы отнюдь не гарантируют Меркель сохранение поста канцлера. По крайней мере, ее отставки желает почти половина страны, а информационный фон для новых выборов трудно назвать подходящим.

          В Канделе как раз закончился суд над афганским беженцем, которого немецкое общество приняло в несовершеннолетнем возрасте, поддержало государственным пособием, бесплатно обучило профессии, но так и не дождалось момента, когда он выйдет на работу. Афганец убил 15-летнюю девушку за отказ поддерживать с ним сентиментальные отношения. Но в отличие от известного дела 13-летней Лизы – дочери русских немцев, затянуть расследование не удалось – обстановка в Германии не та. Теперь в топе лозунг «Беженцы, убирайтесь вон!», а лозунг «Добро пожаловать!» признан ошибочным.


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