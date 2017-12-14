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Меркель открыла для себя «новую форму антисемитизма»

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После затянувшегося периода мрачноватой политкорректной рутины канцлер Германии госпожа Меркель внезапно порадовала французскую политическую тусовку и баюкающую ее прессу сенсационным заявлением. Подробности...

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          Елена Кондратьева-Сальгеро

          Меркель открыла для себя «новую форму антисемитизма»

          Елена Кондратьева-Сальгеро
          журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
          		 25 апреля 2018, 12:34

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          После затянувшегося периода мрачноватой политкорректной рутины канцлер Германии госпожа Меркель внезапно порадовала французскую политическую тусовку и баюкающую ее прессу сенсационным заявлением:

          «Мы имеем дело с совершенно новым явлением,  осторожно предупредила г-жа Меркель и продолжила, поясняя:  У нас много беженцев, среди которых есть люди арабского происхождения, которые привносят в страну новую форму антисемитизма».

          Эту удивительную новость госпожа Меркель поведала 10-му каналу израильского телевидения в прошлое воскресенье.

          И сокрушенно добавила: «Нас очень огорчает, что сегодня в Германии ни один детский сад, ни одна школа, ни одна синагога не может нормально функционировать без серьезной охраны».

          Не берусь сказать, как это откровение было воспринято израильским телевидением. Но, например, французская пресса саркастически подняла бровь и язвительно отметила, что «явление», аттестованное г-жой Меркель как «новое», на самом деле уже третье десятилетие констатируется по всей Европе, принимающей «беженцев» определенной религиозной принадлежности, и не заметить его за все это время, равно как не истолковать его значение и происхождение, откровенно невозможно.

          Фото: Fabrizio Bensch/Reuters

          Госпожа Меркель, однако, прозрела только после недавней (очередной!) антисемитской атаки в Берлине – трое молодых людей, говорящих на арабском диалекте, с криками «Яхуд!» («Евреи!») набросились на двоих молодых людей в кипах и хлестали их ремнями под удивленными взглядами пассивно наблюдавших прохожих.

          Сюда стоит добавить также череду публичных сожжений израильских флагов, осуществленных людьми, говорящими на все том же языке.

          Освещавшая событие немецкая пресса прежде всего обеспокоилась «ростом крайне правых настроений в стране», изящно уходя от уточнений, кого именно и чем конкретно обижают крайне правые.

          А уже после предупреждения о грядущей опасности крайне правых перешла к заклинаниям против любой радикализации, напомнив, что, учитывая «вечную ответственность немцев за такое страшное явление, как Шоа», немецкое правительство учредило должность «комиссара по борьбе с антисемитизмом» и что «безопасность Израиля является одним из важнейших государственных интересов Германии».

          Удивительным образом все в то же минувшее воскресенье, когда Ангела Меркель делилась припозднившимся «открытием» таких удивительных истин, о которых давно и вслух говорит уже практически вся Европа, газета Le Parisien опубликовала «Манифест против нового антисемитизма».

          На ту же тему. С теми же выводами. С весьма шокирующими деталями и ужасающими прогнозами.

          Манифест этот подписали около трехсот известных людей, среди которых бывший президент республики, три бывших премьер-министра, депутаты, артисты и просто интеллектуалы.

          Немедленно за этим долго вызревавшим и наконец прорвавшимся «Манифестом» последовали ожидаемые возмущенные реакции всей политкорректной рати во главе с ректором парижской мечети Далилом Бубакером.

          Оскорбленный внезапно озвученной истиной, г-н Бубакер объявил «Манифест» «безумным обвинением исламу» и попыткой разжигания межрелигиозной вражды.

          Как водится, ту же песню подхватила вся политкорректная симфония, традиционно призывая «не обобщать» и «не распространять» недоброжелательноe отношение к евреям у некоторых радикализированных представителей мирной религии ислама на всех добропорядочных мусульман.

          Вот в этом давно приевшемся мотивчике и прозвучало робкое заявление г-жи Меркель об удивительной связи между прибывающими в Европу завоевателями и растущим не по дням, а по часам антисемитизмом.

          Это очень важное заявление, наспех откомментированное ироничными французскими читателями: «Спаси ее Аллах, она стала исламофобкой!»

          И, знаете ли, шутки шутками, а после подобного признания сильный удар и страстные проклятия со стороны всех прекрасномыслящих по единой методичке получила рукопожатная честь Ангелы Меркель, которую теперь придется усердно отскребать.

          Здесь следует знать, что вся урчащая возмущением «политкорректь», настырно не желающая признавать очевидное, вопреки уже открытой и потакаемой агрессии, состоящая из демагогических борцунов всех сортов «левацкого» толка и элитной сытости, является однозначной и полноправной пятой колонной, послушно и даже рьяно служащей проводником радикальному исламу в Европе.

          Именно она всячески препятствует распространению и адекватной трактовке всей «неполиткорректной», но реальной информации.

          Г-жа Меркель, конечно же, сделала свое шокирующее заявление вовсе не из внезапного прозрения и даже не по доброй воле, но исключительно перед вопиющей очевидностью стремительно нарастающих неприглядных доказательств, игнорировать которые сегодня более не возьмется даже самая закостенелая демагогия либеральной толерантности. 

          Что отнюдь не означает окончательную капитуляцию этой самой демагогии, но всего лишь незначительный простой в поиске новых аргументов, самый действенный из которых на сегодня – хорошо знакомая отмазка детсадовского уровня «А другие тоже!».

          Именно поэтому вся сопутствующая заявлению г-жи Меркель риторика начинается не с констатации разгула антисемитизма во все пополняющейся среде беженцев и мигрантов, а с «беспокойства, вызываемого ростом крайне правых настроений».

          Чтобы не задерживать вас долее необходимого, поясню ситуацию наглядным примером.

          По последним опубликованным официальным (только официальным!) данным, во Франции насчитывают более 20 тысяч радикализированных исламистов, уже попавших в списки потенциально серьезно опасных, но, увы, не подлежащих строгому контролю, в связи, как легко догадаться, с таким внушительным количеством.

          Только представьте, если каждый из них перейдет от теории к практике.

          Далее. Во Франции насчитывают около 300 (трехсот, если вы засомневались в количестве нулей) правых радикалов, со стриженными затылками, распивающих пиво под знаменами правого радикализма.

          Только представьте, если эти триста полезут на рожон, пытаясь схлестнуться с предыдущими...


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