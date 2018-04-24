Меркель обвинила в антисемитизме беженцев-мусульман

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что беженцы из арабских стран принесли с собой в Германию новую форму антисемитизма.

«Мы сталкиваемся с новым феноменом. В страну прибыло много беженцев, среди них есть выходцы из арабских государств и они принесли с собой новую форму антисемитизма. И тот факт, что ни один детский сад или школа, ни одна синагога не могут быть оставлены без полицейского надзора, весьма удручает», – заявила Меркель в эфире Euronews.

Напомним, в декабре европейские мусульмане устроили серию громких акций протеста против решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Под предлогом «защиты Палестины» агрессивные толпы атаковали и оскорбляли европейских евреев.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как в Германию вернулся антисемитизм.