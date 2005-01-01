Глава МВД Германии пригрозил Меркель развалом правящей коалиции

Председатель баварского Христианско-социального союза Хорст Зеехофер заявил, что в случае его увольнения с поста главы МВД Германии правящая коалиция может распасться.

Он подчеркнул, что «действует при полной поддержке» ХСС. По словам министра, если ведомство канцлера не устраивала его работа во главе МВД, «нужно было бы распустить коалицию», передает ТАСС.

Причиной увольнения могут стать разногласия по вопросу противодействия нелегальной миграции. Зеехофер заявил: «Было бы мировой премьерой, если бы уволили министра, который беспокоится за безопасность и порядок в своей стране».

Он подчеркнул, что для ХСС убеждения «важнее, чем посты».