Меркель приняла ультиматум ХСС по мигрантам

Канцлер Германии Ангела Меркель согласилась выполнить условия, выдвинутые главой МВД Германии Хорстом Зеехофером и возглавляемым им Христианско-социальным союзом (ХСС) по вопросу противодействия нелегальной миграци, сообщает DPA со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что Меркель одобряет действия своего министра, передает ТАСС.

Канцлер планирует после саммита Евросоюза в конце июня проинформировать руководящие органы своей партии – Христианско-демократического союза – о результатах переговоров с европейскими партнерами, которые страдают от наплыва мигрантов, в частности, с Австрией, Грецией и Италией.

ХСС в понедельник единогласно приняло решение отвести Меркель две недели на поиск общеевропейского решения проблемы нелегальной миграции. Тем самым баварская партия фактически предъявила ультиматум главе правительства.

В случае отказа Меркель принять меры против нелегальной миграции Зеехофер планировал в одностороннем порядке выпустить министерский указ, предписывающий федеральной полиции начать масштабный контроль на границе и высылку мигрантов, получивших отказ в предоставлении убежища на территории Германии.

Ранее Зеехофер пригрозил Меркель предпринять односторонние шаги для противодействия нелегальной миграции в случае, если ХДС, которую возглавляет Меркель, не одобрит предложений министра.