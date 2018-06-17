Стало известно о намерении ХСС предъявить ультиматум Меркель

Глава Христианско-социального союза (ХСС) и министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер собирается выдвинуть канцлеру Ангеле Меркель ультиматум в связи с проблемой нелегальной миграции, сообщает Bild.

ХСС планирует дать Меркель две недели на поиск общеевропейского решения проблемы беженцев, передает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

Сообщается, что ХСС рассчитывает, что до начала саммита ЕС, который состоится через две недели, Меркель достигнет компромисса с европейскими партнерами о действиях по эффективному противодействию наплыву мигрантов.

Если этого не случится, Зеехофер, по данным источников газеты, собирается выпустить министерский указ, предписывающий федеральной полиции начать масштабный контроль на границе и высылать мигрантов, которым было отказано в предоставлении убежища в Германии.

Предполагается, что заявление партия обнародует в понедельник.

Напомним, в четверг Зеехофер пригрозил Меркель предпринять односторонние шаги для противодействия нелегальной миграции в случае, если ХДС, которую возглавляет Меркель, не одобрит предложений министра.

ХДС и ХСС последние дни конфликтуют по вопросу ужесточения миграционного законодательства. Меркель хочет решать проблему мигрантов на уровне ЕС, но не предпринимать односторонних шагов. ХСС – баварская партия – настаивает на более решительных мерах и видит в этом союзника в лице Вены и нового правительства Италии.