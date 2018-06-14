Немецкие партии ХДС и ХСС поссорились из-за мигрантов

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14 июня, четверг  |  Последнее обновление — 15:05  |  vz.ru
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Озвучены параметры новой пенсионной реформы

Пенсионная реформа позволит быстрее повышать пенсии Фото: Юрий Белинский/ТАСС
Премьер Дмитрий Медведев раскрыл подробности будущей пенсионной реформы. Мужчины будут выходить на пенсию на пять лет позже, женщины – на восемь лет. Это позволит повышать пенсию в среднем на 1 тыс. рублей в год вместо текущей индексации на уровне 400–500 рублей в год. Какие именно изменения ждут пенсионеров и льготные категории граждан? Подробности...
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Чемпионат мира по футболу уже принес России победу

Владимир Путин с президентом Панамы Хуаном Карлосом Варелой и председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Намом Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Чемпионат мира по футболу – не только спортивный праздник, но еще и политическое мероприятие. Не только в смысле продвижения в мире образа настоящей России, но и как удобный повод для встреч на высшем уровне и переговоров. В ближайший месяц в нашу страну приедет множество политиков из самых разных стран мира. Какое это имеет значение для Москвы? Подробности...
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Российский фильм об инвалидах обвинили в фашизме

Критика фильма «Временные трудности» объединила даже абсолютных антиподовФото: The Cantillon Company
Очередной скандал вокруг российского фильма. Рецензии пестрят обвинениями в пропаганде насилия и фашизма, а их авторы укоряют государство за финансирование подобных проектов. Такое бывало уже не единожды, но на сей раз в центре сюжета инвалиды и вопрос отношения к ним. «Ломать» их или поддерживать? И существует ли вообще жестокость во благо? Подробности...
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Что стоит за словами о «потере Одессы по сценарию Донбасса»

Митинг протеста против государственного переворота на Украине, Одесса, 2014 годФото: Volokin Yevgeny/Reuters
В Киеве бьют тревогу: Одесса уходит из страны по донбасскому сценарию, в городе участились нападения на проукраинских активистов. Действительно, в дни «русской весны» на одесские площади выходили десятки тысяч людей, в городе до сих пор отказываются говорить по-украински. Но что стоит за словами об угрозе потерять Одессу на самом деле? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Мы говорим цитатами героев Говорухина

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Когда уходят великие, тогда и уходит великая эпоха. Ушёл из жизни Станислав Говорухин. И неслучайно его последний – теперь уже не крайний, а именно что последний – фильм назывался «Конец прекрасной эпохи». Подробности...

Новая система формирования элиты в России пытается решить серьезную проблему

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В России в сфере формирования элит идут настолько масштабные процессы, что их целенаправленный характер должен быть очевиден любому. Но большинство не замечает происходящего. А раз так, то стоит поговорить об этом подробнее. Подробности...
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Что скрывается за новым планом Авакова по «деоккупации Донбасса»

Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Любой профессиональный разбор этого «плана» показывает его антиправовой и популистский характер. Это даже не плацебо, а чистый беспримесный яд, с помощью которого мир бы получил гуманитарную катастрофу глобальных масштабов. Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      Умер Станислав Говорухин

      Режиссер, актер и депутат Госдумы Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни в подмосковном санатории «Барвиха». По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. На фото – Станислав Говорухин в роли Крымова и Татьяна Друбич в роли Алики в фильме Сергея Соловьева «АССА»
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      Россия красочно отметила свой день

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          Немецкие партии ХДС и ХСС поссорились из-за мигрантов

          14 июня 2018, 14:34

          Текст: Алина Назарова

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          Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер пригрозил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель предпринять односторонние шаги для противодействия нелегальной миграции в случае, если Христианско-демократический союз (ХДС) не одобрит предложений министра.

          Как сообщил один из участников чрезвычайного заседания земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в Бундестаге, Зеехофер заявил, что в случае необходимости выпустит министерский указ, предусматривающий, что мигрантов без документов или уже получивших отказ на предоставление убежища в ФРГ будут разворачивать обратно на германской границе. В понедельник он готов запросить одобрения этим мерам со стороны правления своей партии – ХСС, передает ТАСС.

          ХДС и ХСС последние дни конфликтуют по вопросу ужесточения миграционного законодательства. Меркель хочет решать проблему мигрантов на уровне ЕС, но не предпринимать односторонних шагов. ХСС – баварская партия – настаивает на более решительных мерах и видит в этом союзника в лице Вены и нового правительства Италии. Разногласия даже привели к тому, что в четверг фракция ХДС и земельная группа ХСС в парламенте провели отдельные заседания по проблеме миграции, что крайне необычно для «сестринских» партий и случалось редко.

          По данным агентства ДПА, в ХДС внутриполитическая обстановка оценивается как «крайне сложная». В среду вечером руководство обеих партий провело встречу по вопросу противодействия нелегальной миграции из страны, которая длилась около 2,5 часов. К согласию им прийти так и не удалось, сообщило ДПА со ссылкой на участников.

          Зеехофера многие эксперты называют защитником интересов Баварии в Берлине. Эта федеральная земля приняла на себя в ФРГ основной удар миграционного потока.

          Ряд экспертов указывает на то, что из-за разногласий двух партий под угрозой оказывается все правительство, ведь партнер консерваторов по правящей коалиции – социал-демократы – выступает против ужесточения миграционных законов. 


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