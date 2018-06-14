Немецкие партии ХДС и ХСС поссорились из-за мигрантов

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер пригрозил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель предпринять односторонние шаги для противодействия нелегальной миграции в случае, если Христианско-демократический союз (ХДС) не одобрит предложений министра.

Как сообщил один из участников чрезвычайного заседания земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в Бундестаге, Зеехофер заявил, что в случае необходимости выпустит министерский указ, предусматривающий, что мигрантов без документов или уже получивших отказ на предоставление убежища в ФРГ будут разворачивать обратно на германской границе. В понедельник он готов запросить одобрения этим мерам со стороны правления своей партии – ХСС, передает ТАСС.

ХДС и ХСС последние дни конфликтуют по вопросу ужесточения миграционного законодательства. Меркель хочет решать проблему мигрантов на уровне ЕС, но не предпринимать односторонних шагов. ХСС – баварская партия – настаивает на более решительных мерах и видит в этом союзника в лице Вены и нового правительства Италии. Разногласия даже привели к тому, что в четверг фракция ХДС и земельная группа ХСС в парламенте провели отдельные заседания по проблеме миграции, что крайне необычно для «сестринских» партий и случалось редко.

По данным агентства ДПА, в ХДС внутриполитическая обстановка оценивается как «крайне сложная». В среду вечером руководство обеих партий провело встречу по вопросу противодействия нелегальной миграции из страны, которая длилась около 2,5 часов. К согласию им прийти так и не удалось, сообщило ДПА со ссылкой на участников.

Зеехофера многие эксперты называют защитником интересов Баварии в Берлине. Эта федеральная земля приняла на себя в ФРГ основной удар миграционного потока.

Ряд экспертов указывает на то, что из-за разногласий двух партий под угрозой оказывается все правительство, ведь партнер консерваторов по правящей коалиции – социал-демократы – выступает против ужесточения миграционных законов.