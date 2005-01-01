Почти половина опрошенных в Германии высказалась за отставку Меркель

Результаты опроса института исследования общественного мнения показали, что почти половина немцев желает отставки канцлера Германии Ангелы Меркель.

Практически поровну распределились голоса участвующих в опросе немцев: 42% считает, что Меркель должна остаться канцлером ФРГ, а 43% высказались за ее смену на посту главы правительства. Оставшиеся 15% не смогли выбрать между двумя точками зрения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на немецкие СМИ.

Среди сторонников альянса ХДС/ХСС, которым руководит Меркель, 63% опрошенных поддержали канцлера. 66% «Зеленых» также высказались за Меркель. Также поддержали главу правительства 46% сторонников Социал-демократической партии Германии, а также 45% Свободно-демократической партии. А вот среди приверженцев партии «Альтернатива для Германии» лишь 6% высказались за сохранение должности Меркель.

Также 32% жителей Германии считают, что возникший в стране кризис из-за миграционной политики может развалить правительственную коалицию (ХДС, ХСС, СДПГ). 45% немцев думают, что коалицию получится сохранить.

Напомним, что ранее в Германии грянул кризис из-за вопроса миграционной политики. Глава Христианско-социального союза и глава МВД Германии Хорст Зеехофер, выступающий за ограничение въезда в страну беженцев, выдвинул ультиматум Меркель. Канцлер согласилась выполнить требования Зеехофера по вопросу противодействия нелегальной миграции. В противном случае глава ХСС пригрозил выйти из альянса Меркель и начать односторонние шаги для противодействия беженцам.