ХСС пригрозил выйти из фракции Меркель

Христианско-социальный союз (ХСС) обсуждает возможность выхода из фракции с Христианско-демократическим союзом (ХДС), которую возглавляет канцлер Германии Ангела Меркель.

Баварский ХСС рассматривает вопрос о выходе из единой парламентской фракции с ХДС, если не будут приняты предложения консерваторов по беженцам, передает ТАСС со ссылкой на источники «Аугсбургер альгемайне».

«Ситуация для общей фракции может стать очень сложной. До разрыва не так далеко», – сказал представитель ХСС.

Ранее в четверг министр внутренних дел Германии, лидер ХСС Хорст Зеехофер пригрозил Меркель предпринять односторонние шаги для противодействия нелегальной миграции в случае, если ХДС не одобрит предложений министра.

ХДС и ХСС последние дни конфликтуют по вопросу ужесточения миграционного законодательства. Меркель хочет решать проблему мигрантов на уровне ЕС, но не предпринимать односторонних шагов. ХСС – баварская партия – настаивает на более решительных мерах и видит в этом союзника в лице Вены и нового правительства Италии.

В октябре 2017 года сообщалось, что партии добились компромисса по вопросу миграции.