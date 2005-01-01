Почему галантность Путина превратилась в Германии в «оскорбление»

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21 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 23:28  |  vz.ru
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Китайские грузовики получили свободу передвижения по России

Минтранс ждет прорывные изменения в торговле с КитаемФото: Виталий Аньков/РИА «Новости»
Этим летом грузоперевозки между Россией и Китаем ждут кардинальные изменения. Впервые автомобильные перевозчики смогут свободно перевозить грузы по территории двух стран, тогда как сегодня основные операции ведутся на приграничных территориях. С одной стороны, это может стать рывком для роста торговли. С другой, эксперты опасаются китайской экспансии. Подробности...
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Отказ от «Северного потока – 2» для Меркель равноценен самоубийству

Путин и Меркель встречаются уже тринадцатый годФото: Сергей Гунеев/РИА «Новости»
К Путину в Сочи приезжала Ангела Меркель. Их первая за долгое время встреча пришлась на критически важный для Европы момент. Германия, как и Евросоюз в целом, должна придумать, как отстоять свои интересы перед колоссальным давлением США. Уступать ни по вопросу «Северного потока», ни по иранской сделке нельзя – но с помощью России Германия могла бы разыграть выигрышную комбинацию против Трампа. Подробности...
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Как относиться к рекламе «Билайна» «Каждому свое»

«Каждому свое» – надпись на входе в нацистский лагерь смерти БухенвальдФото: Martin Schutt/DPA/Global Look Press
Фраза «Каждому свое» стала символом Бухенвальда – фашистского концлагеря, где были уничтожены более 50 тысяч человек. Но российский сотовый оператор решил, что это словосочетание отлично характеризует их новый тариф. Следует ли запретить использование подобных фраз как нацистской символики или это бессмысленно? Подробности...
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Разведка Германии повесила на Россию еще одно «преступление против Европы»

Каталонский кризис по-прежнему далек от разрешенияФото: Jordi Boixareu/Z\UMA/Global Look Press
О недавнем каталонском кризисе вроде бы все уже забыли, но в период особенно острого противостояния России и Запада он вновь оказался полезен. Москву уже обвиняли в том, что она способствует отделению Каталонии от Испании, но теперь это делает внутренняя разведка ФРГ, причем в терминах, знакомых нам по «делу Скрипалей». На что рассчитывают немцы? Подробности...
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В нападении боевиков на храм в Грозном увидели иностранный след

Церковь Архангела Михаила в Чечне стала местом сражения с боевикамиФото: со страницы храма на vk.com
Спецслужбы Чечни отбили в центре Грозного попытку захвата боевиками прихожан в церкви Архангела Михаила. По предварительным данным, ликвидированы четыре боевика. В ходе операции также погибли двое полицейских и один прихожанин. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что боевики получили приказ о нападении от «одной из западных стран». Кто заинтересован в подобных терактах и какие цели на самом деле преследовали заказчики? Подробности...
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Снижение интереса Запада к Украине происходит не просто так

Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Есть событие, которое способно кардинальным образом переломить отношение Запада к Украине. Это президентские выборы. Они чреваты последствиями, которые, в отличие от 2004 и 2014 годов, не будут умещаться в стандартную схему. Подробности...
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Европейцы придумали идеальную схему работы с папуасами

Игорь Димитриев, политический эмигрант
Какой смысл в национальном государстве, если у него нет суверенитета? Был выгодный для Болгарии проект, им дали команду зарубить, они зарубили. Зачем такое государство? Это же чистая бутафория. Но Болгария – еще куда ни шло! Подробности...
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Неси, холоп, еду и терминал, прикладывать буду!

Евгений Гордеев, основатель фонда Russian Ventures
Мой прогноз, что по итогу в живых останутся только топовые рестораны и всякий шлак-фуд. А вот эти ваши любимые новые маленькие домашние ресторанчики с «дровяной печкой для пиццы» и «крафтовым сыром» – все они закроются. Подробности...
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    Путин открыл Крымский мост

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      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
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      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
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        Мог ли СССР победить в Великой Отечественной войне без помощи союзников?
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          Почему галантность Путина превратилась в Германии в «оскорбление»

          В январе 2007-го на встрече Путина с Меркель кроме цветов был еще и лабрадор Кони   21 мая 2018, 21:45
          Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
          Текст: Петр Акопов

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          Претензии к подаренному Путиным Меркель букету цветов, высказанные немецкой прессой, кажутся абсурдными лишь российскому читателю. Значительная часть германской элиты просто не может представить себе реальных причин этого жеста уважения и симпатии, сделанного российским лидером в адрес немецкого. Почему же в ФРГ посчитали невинный букет оскорблением?

          Таблоид «Бильд» взял новую планку путинофобии – увидев оскорбление там, где его невозможно было даже предположить. Уже по тому, как Ральф Шулер назвал свою статью о переговорах российского и германского лидеров, все было понятно: «Встреча в Сочи: Почему подаренные Путиным Меркель цветы – оскорбление». В самом тексте на вопрос: «Букет цветов – очаровательный подарок или политический сигнал?» – давался однозначный ответ.

          «То, что выглядит как жест вежливости, в действительности оскорбление. Среди высокопоставленных политиков принято пожимать друг другу руки, а не дарить цветы. Вот что должны были символизировать эти кадры: могущественный мужчина приветствует милостивую госпожу».

          То, что «Бильд» описывал пресс-конференцию и сам визит как «настоящий обмен ударами», неудивительно – но почему немецкая газета придралась к путинскому букету? В том, что, встречая Меркель на пороге своей сочинской резиденции «Бочаров ручей», Путин подарил ей большой букет цветов, не было никакого подтекста. Однако его там увидели – почему?

          Надо сразу же отметить, что Путин, естественно, не при каждой встрече дарит Меркель цветы. За почти уже 13 лет они встречались десятки раз. И хотя Ангела, как недавно стало известно, порой привозит Владимиру дрезденское пиво, их отношения носят все-таки исключительно деловой характер.

          Но в этот раз повод для галантности был – Путин им и воспользовался.

          Дело в том, что в начале весны Меркель в четвертый раз, после многомесячных мучений и переговоров, сформировала правительство – что, скорее всего, и стало для Путина поводом поздравить ее и подарить букет цветов. Напомнить о новом кабинете Ангелы должен был не только букет, но и премьер-министр Медведев, покидавший президентскую резиденцию после утверждения Путиным персонального состава нового правительства, пускай и российского. Меркель если и была удивлена путинским подарком, то только приятно – это было видно по выражению ее лица. Так зачем «Бильд» выдумывает?

          Во-первых, потому что нужно же до чего-то докопаться в отношениях России и Германии. В них и так все сложно и несвободно – но по представлению тех в Германии, кто против урегулирования, напряженность должна чувствоваться всегда и во всем. Берлин должен постоянно давить на Москву, напоминая ей, как она во всем и везде не права, а то и преступна – начиная с Сирии и Украины, заканчивая Скрипалями и свободой слова. Разговаривая с «кровавым Путиным», канцлер не должна улыбаться – а тут такой непорядок. Надо исправить – поставив на вид и Ангеле, и «русскому диктатору». Напомнив ей, в какой атмосфере и в какое время она приехала в Сочи:

          «Из-за плотного графика российского лидера канцлеру пришлось пожимать руку, которой Путин буквально накануне поздравлял газового убийцу» (это про гостившего накануне у президента России Башара Асада). А еще недавно Путин открывал Крымский мост, да и ситуация в Донбассе обострилась, но все это не помешало Ангеле Меркель нанести визит в Россию. Да, вот она «специально не поехала в российскую столицу, чтобы свести к минимуму шумиху вокруг своего визита» – но и в Сочи Путин нашел возможность показать ей, кто в доме хозяин.

          Но подобная мотивация – держать под прицелом российско-германские отношения – лишь отчасти объясняет фантазии газеты «Бильд». Гораздо важнее другое.

          Ральф Шулер пишет, что Путин продемонстрировал свою силу, показав, что он хозяин не только в своей летней резиденции, но и «на мировой политической арене». Вот что злит – Германия ведь не хозяин даже в своем доме. И дело не в мигрантах, которых та же Меркель приютила в миллионных количествах. А в том, что обсуждаемая сейчас вероятность торговой войны между США и Германией вызвана как раз тем, что Америка полностью игнорирует европейские интересы. И в самой Германии опасаются, хватит ли у Меркель сил и духу противостоять американскому давлению. Ее визит к Путину на фоне разрыва Трампом иранской сделки как раз и важен для того, чтобы определить позицию Германии в частности и Европы в целом – насколько твердо Берлин и Париж готовы отстаивать свои интересы.

          Так что – и это вторая причина – у немцев есть огромный комплекс геополитической неполноценности. Он связан не с личностью Меркель, а с тем, что все прекрасно понимают, насколько ограничен германский суверенитет в вопросах геополитики. Германия до сих пор не является полноценной самостоятельной мировой державой. В критические моменты, особенно на фоне России, зависимость Берлина от атлантистов и США становится особенно заметна.

          Третий фактор – тот системный моральный и ценностный кризис, в котором оказалась Европа (точнее, ее элита). Нет, пока еще там не запрещено дарить женщинам цветы и пропускать вперед, но все идет именно к этому. Феминизм окончательно стал орудием не просто разрушения семьи и брака, нападок на все институты, от церкви до государства. Он превратился в борьбу против человеческого естества. От самой по себе нездоровой борьбы за «уравнивание полов» перешли к изобретению множества гендеров (то есть размыванию мужского и женского в хаосе бессмыслицы), к выдумыванию все новых поводов для оскорблений. В этом театре абсурда «букет Путина» действительно скоро будет внесен в список запрещенных вещей. В отличие, кстати, от поцелуев закамуфлированного «голубого» Макрона: тем, кто идет в ногу со временем, разрешено целоваться хоть с Трампом, хоть с Меркель.

          Ну и, конечно, «оскорбление букетом» является достойным продолжением другого, также выдуманного путинского издевательства над Меркель. Речь идет о том, что произошло в этой же сочинской резиденции 11 с лишним лет назад. Тогда Меркель была канцлером чуть больше года, они уже виделись в Москве и Томске, вместе гуляли по Дрездену – и вот пришел черед Черного моря. Кстати, через пару недель Путину предстояла поездка в Мюнхен, чтобы выступить с той самой рубежной речью.

          Но в январе 2007-го они с Меркель в присутствии прессы начинали встречу в «Бочаровом ручье». Путину захотелось познакомить канцлера с лабрадором Кони, но когда собака вошла в зал, журналисты заметили, что фрау нервничает. «Сейчас журналистов будет кушать», – сказала канцлер. И хотя Путин успокоил ее, сказав, что Кони не кусается, было видно, что она замирает каждый раз, когда собака приближается к ней. Чтобы приструнить игравшего пса, Путин даже взял его за поводок.

          В этой истории не было бы ничего выдающегося, если бы потом немецкая пресса не начала писать о том, что Путин таким образом хотел испугать Меркель. Как выяснилось, за 11 лет до этого соседский охотничий пес вцепился ей в ногу, когда она ехала на велосипеде около своего загородного дома – и с тех пор Меркель стала бояться собак. Понятно, что Путин не знал об этой истории. Но часть немецкой прессы стала подавать все так, как будто бы он не только не мог не знать, но и специально все устроил, чтобы поиграть на страхе Меркель, испугать и унизить ее.

          Эта бредовая версия стала повторяться еще чаще после 2014 года – как подтверждение извечной коварности. Пару лет назад в одном из интервью президент даже рассказал о том, что когда он узнал о страхе Меркель, то «объяснился с ней и извинился за это». Однако эту историю продолжают подавать все в том же ключе – коварный Путин все специально подстроил.

          А теперь, когда Кони давно уже нет в живых, появилась новая улика – букет из кремовых роз и фрезий. Страшно даже представить, что еще в запасе у этих врагов прогресса, циничных русских.


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