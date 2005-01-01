Почему галантность Путина превратилась в Германии в «оскорбление»

Претензии к подаренному Путиным Меркель букету цветов, высказанные немецкой прессой, кажутся абсурдными лишь российскому читателю. Значительная часть германской элиты просто не может представить себе реальных причин этого жеста уважения и симпатии, сделанного российским лидером в адрес немецкого. Почему же в ФРГ посчитали невинный букет оскорблением?

Таблоид «Бильд» взял новую планку путинофобии – увидев оскорбление там, где его невозможно было даже предположить. Уже по тому, как Ральф Шулер назвал свою статью о переговорах российского и германского лидеров, все было понятно: «Встреча в Сочи: Почему подаренные Путиным Меркель цветы – оскорбление». В самом тексте на вопрос: «Букет цветов – очаровательный подарок или политический сигнал?» – давался однозначный ответ.

«То, что выглядит как жест вежливости, в действительности оскорбление. Среди высокопоставленных политиков принято пожимать друг другу руки, а не дарить цветы. Вот что должны были символизировать эти кадры: могущественный мужчина приветствует милостивую госпожу».

То, что «Бильд» описывал пресс-конференцию и сам визит как «настоящий обмен ударами», неудивительно – но почему немецкая газета придралась к путинскому букету? В том, что, встречая Меркель на пороге своей сочинской резиденции «Бочаров ручей», Путин подарил ей большой букет цветов, не было никакого подтекста. Однако его там увидели – почему?

Надо сразу же отметить, что Путин, естественно, не при каждой встрече дарит Меркель цветы. За почти уже 13 лет они встречались десятки раз. И хотя Ангела, как недавно стало известно, порой привозит Владимиру дрезденское пиво, их отношения носят все-таки исключительно деловой характер.

Но в этот раз повод для галантности был – Путин им и воспользовался.

Дело в том, что в начале весны Меркель в четвертый раз, после многомесячных мучений и переговоров, сформировала правительство – что, скорее всего, и стало для Путина поводом поздравить ее и подарить букет цветов. Напомнить о новом кабинете Ангелы должен был не только букет, но и премьер-министр Медведев, покидавший президентскую резиденцию после утверждения Путиным персонального состава нового правительства, пускай и российского. Меркель если и была удивлена путинским подарком, то только приятно – это было видно по выражению ее лица. Так зачем «Бильд» выдумывает?

Во-первых, потому что нужно же до чего-то докопаться в отношениях России и Германии. В них и так все сложно и несвободно – но по представлению тех в Германии, кто против урегулирования, напряженность должна чувствоваться всегда и во всем. Берлин должен постоянно давить на Москву, напоминая ей, как она во всем и везде не права, а то и преступна – начиная с Сирии и Украины, заканчивая Скрипалями и свободой слова. Разговаривая с «кровавым Путиным», канцлер не должна улыбаться – а тут такой непорядок. Надо исправить – поставив на вид и Ангеле, и «русскому диктатору». Напомнив ей, в какой атмосфере и в какое время она приехала в Сочи:

«Из-за плотного графика российского лидера канцлеру пришлось пожимать руку, которой Путин буквально накануне поздравлял газового убийцу» (это про гостившего накануне у президента России Башара Асада). А еще недавно Путин открывал Крымский мост, да и ситуация в Донбассе обострилась, но все это не помешало Ангеле Меркель нанести визит в Россию. Да, вот она «специально не поехала в российскую столицу, чтобы свести к минимуму шумиху вокруг своего визита» – но и в Сочи Путин нашел возможность показать ей, кто в доме хозяин.

Но подобная мотивация – держать под прицелом российско-германские отношения – лишь отчасти объясняет фантазии газеты «Бильд». Гораздо важнее другое.

Ральф Шулер пишет, что Путин продемонстрировал свою силу, показав, что он хозяин не только в своей летней резиденции, но и «на мировой политической арене». Вот что злит – Германия ведь не хозяин даже в своем доме. И дело не в мигрантах, которых та же Меркель приютила в миллионных количествах. А в том, что обсуждаемая сейчас вероятность торговой войны между США и Германией вызвана как раз тем, что Америка полностью игнорирует европейские интересы. И в самой Германии опасаются, хватит ли у Меркель сил и духу противостоять американскому давлению. Ее визит к Путину на фоне разрыва Трампом иранской сделки как раз и важен для того, чтобы определить позицию Германии в частности и Европы в целом – насколько твердо Берлин и Париж готовы отстаивать свои интересы.

Так что – и это вторая причина – у немцев есть огромный комплекс геополитической неполноценности. Он связан не с личностью Меркель, а с тем, что все прекрасно понимают, насколько ограничен германский суверенитет в вопросах геополитики. Германия до сих пор не является полноценной самостоятельной мировой державой. В критические моменты, особенно на фоне России, зависимость Берлина от атлантистов и США становится особенно заметна.

Третий фактор – тот системный моральный и ценностный кризис, в котором оказалась Европа (точнее, ее элита). Нет, пока еще там не запрещено дарить женщинам цветы и пропускать вперед, но все идет именно к этому. Феминизм окончательно стал орудием не просто разрушения семьи и брака, нападок на все институты, от церкви до государства. Он превратился в борьбу против человеческого естества. От самой по себе нездоровой борьбы за «уравнивание полов» перешли к изобретению множества гендеров (то есть размыванию мужского и женского в хаосе бессмыслицы), к выдумыванию все новых поводов для оскорблений. В этом театре абсурда «букет Путина» действительно скоро будет внесен в список запрещенных вещей. В отличие, кстати, от поцелуев закамуфлированного «голубого» Макрона: тем, кто идет в ногу со временем, разрешено целоваться хоть с Трампом, хоть с Меркель.

Ну и, конечно, «оскорбление букетом» является достойным продолжением другого, также выдуманного путинского издевательства над Меркель. Речь идет о том, что произошло в этой же сочинской резиденции 11 с лишним лет назад. Тогда Меркель была канцлером чуть больше года, они уже виделись в Москве и Томске, вместе гуляли по Дрездену – и вот пришел черед Черного моря. Кстати, через пару недель Путину предстояла поездка в Мюнхен, чтобы выступить с той самой рубежной речью.

Но в январе 2007-го они с Меркель в присутствии прессы начинали встречу в «Бочаровом ручье». Путину захотелось познакомить канцлера с лабрадором Кони, но когда собака вошла в зал, журналисты заметили, что фрау нервничает. «Сейчас журналистов будет кушать», – сказала канцлер. И хотя Путин успокоил ее, сказав, что Кони не кусается, было видно, что она замирает каждый раз, когда собака приближается к ней. Чтобы приструнить игравшего пса, Путин даже взял его за поводок.

В этой истории не было бы ничего выдающегося, если бы потом немецкая пресса не начала писать о том, что Путин таким образом хотел испугать Меркель. Как выяснилось, за 11 лет до этого соседский охотничий пес вцепился ей в ногу, когда она ехала на велосипеде около своего загородного дома – и с тех пор Меркель стала бояться собак. Понятно, что Путин не знал об этой истории. Но часть немецкой прессы стала подавать все так, как будто бы он не только не мог не знать, но и специально все устроил, чтобы поиграть на страхе Меркель, испугать и унизить ее.

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Эта бредовая версия стала повторяться еще чаще после 2014 года – как подтверждение извечной коварности. Пару лет назад в одном из интервью президент даже рассказал о том, что когда он узнал о страхе Меркель, то «объяснился с ней и извинился за это». Однако эту историю продолжают подавать все в том же ключе – коварный Путин все специально подстроил.

А теперь, когда Кони давно уже нет в живых, появилась новая улика – букет из кремовых роз и фрезий. Страшно даже представить, что еще в запасе у этих врагов прогресса, циничных русских.