Немецкий таблоид оскорбился преподнесенным Путиным букетом Меркель

Встреча президента Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель напоминала «дипломатическую дуэль», полную взаимных колкостей и политических ударов; в частности, российский лидер «оскорбил» главу ФРГ вручением букета, пишет немецкой таблоид Bild.

«Выглядит [вручение Путиным цветов] как проявление вежливости, но на самом деле это оскорбление: ведущие политики мира пожимают друг другу руки, а не дарят цветы. Кадры как бы демонстрируют: могущественный мужчина приветствует сударыню», – говорится в статье Bild, содержание которой приводит ИноТВ.

Таблоид отмечает, что встречи Путина и Меркель – всегда «противостояние на высоком уровне», «дипломатическая дуэль самых жестких политиков». Главы России и Германии не допускают пустых фраз и любезностей, отдавая предпочтение «только прямому тексту», утверждает издание.

Bild отмечает, что больше часа Путин и Меркель беседовали через переводчиков, хотя знают язык друг друга. В статье говорится, что перед прессой Путин положительно отозвался о российско-немецких отношениях и подчеркнул, что «Северный поток – 2» – это чисто экономический проект. Меркель, выслушав своего российского коллегу очень внимательно, «пошла в атаку», затронув вопрос свободы слова в России. «Путин свел брови домиком, нахмурил лоб», – художественно описывает Bild.

Издание также сочло «ядовитым» замечание Путина, адресованное Меркель, о том, что, говоря о двусторонних отношениях России и Германии, можно было бы и не упоминать третьи страны. Об этом президент сказал по поводу заявлений Меркель о важности хороших отношений с США.

Газета заключает, что в результате визита Меркель в Россию ренессанса в отношениях Москвы и Берлина не наступило.

Напомним, Путин подарил Меркель букет из кремовых роз, фрезий и других цветов в пастельных тонах, когда канцлер прибыла в его резиденцию в Сочи. По какой-то причине в статье Bild не говорится о том, что Меркель приветствовала Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева на русском языке. Кроме того, на видео встречи лидеров России и Германии Меркель выглядит обрадованной букету, она широко улыбается. Также, вопреки утверждению Bild, главы государства сперва по-деловому пожимают руки, и после этого Путин преподносит канцлеру букет.

Стоит также напомнить, что Путин не впервые преподносит Меркель цветы. Так, в 2013 году российский лидер посетил завод «Уральские локомотивы». Среди образцов, показанных Путину, были стальные цветы, один из которых он попросил передать немецкому канцлеру.