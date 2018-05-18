Путин подарил Меркель цветы

Президент Владимир Путин вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель, они кратко побеседовали на русском языке.

Немецкая делегация прибыла в сочинскую резиденцию президента на переговоры, передает ТАСС.

Путин встретил Меркель на крыльце резиденции и вручил ей букет из кремовых роз, фрезий и других цветов в пастельных тонах.

«Счастливого пути»: Ангела Меркель приехала в резиденцию Путина, на входе повстречала Медведева, узнала, что он только что сформировал правительство, и пожелала удачи.

И все это по-русски pic.twitter.com/IG3hxXOzRQ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 мая 2018 г.

Германского канцлера поприветствовал и Медведев, выходивший после встречи с президентом, посвященной формированию нового состава кабмина. Меркель, пожав Медведеву руку, поздравила его с назначением на пост премьера.

Путин, Меркель и Медведев немного побеседовали втроем на русском языке.

Отметим, Путин не впервые преподносит Меркель цветы. В 2013 году российский лидер осетил завод «Уральские локомотивы». Среди образцов, показанных Путину, были стальные цветы, один из которых он попросил передать немецкому канцлеру.