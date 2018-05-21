Кремль прокомментировал букет Путина для Меркель

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, на что ориентировался президент Владимир Путин, когда преподнес букет канцлеру Германии Ангеле Меркель.

«У нас абсолютно нормально дарить женщинам цветы – и коллегам по работе, и визави по международным отношениям», – приводит его слова РИА «Новости».

Песков отметил, что в России это является признаком хорошего тона, традицией, на которую и ориентировался президент Владимир Путин.

На прошлой неделе Путин подарил Меркель букет из кремовых роз, фрезий и других цветов в пастельных тонах, когда канцлер прибыла в его резиденцию в Сочи. После этого немецкий таблоид Bild написал, что российский лидер якобы «оскорбил» канцлера Германии вручением букета.

«Счастливого пути»: Ангела Меркель приехала в резиденцию Путина, на входе повстречала Медведева, узнала, что он только что сформировал правительство, и пожелала удачи.

И все это по-русски pic.twitter.com/IG3hxXOzRQ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 мая 2018 г.

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая объяснила немцам значение подаренного букета. Зампред Ассоциации российских дипломатов, посол России в Саудовской Аравии в 2000–2005 годах Андрей Бакланов заявил, что подаренный Путиным букет является элементом общепринятого этикета. Публикацию Bild он назвал проявлением «повышенной злобности».

Песков также рассказал, что Путин и Меркель на встрече в Сочи обсуждали тему миротворческой миссии на Украине. «Условились по линии и министров иностранных дел, и внешнеполитических помощников продолжить обсуждение этих вопросов», – сообщил он.

В Кремле отметили, что нестабильная ситуация на линии соприкосновения в Донбассе существенно осложняет ситуацию.

Песков добавил, что Россия и Германия не могут вдвоем решить вопрос по направлению такой миссии, этот вопрос нужно будет проговаривать в Совете Безопасности ООН.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поддерживают позицию Киева относительно необходимости размещения полноценной миротворческой миссии ООН в Донбассе.