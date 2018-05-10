Порошенко заявил о поддержке Францией и Германией идей Киева по миротворцам

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон поддержали позицию Киева относительно необходимости размещения полноценной миротворческой миссии ООН в Донбассе.

«И канцлер Германии, и президент Франции поддержали эту позицию Украины, так же, как это сделали и наши американские партнеры», – сказал Порошенко, передает РИА «Новости».

Украина активно добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Киев желает, чтобы миссия ООН разместилась на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Россия считает, что это приведет к новой резне в регионе. Встречная инициатива России по использованию сил ООН в регионе направлена на обеспечение выполнения Минских соглашений.

В феврале Киев предлагал сделать миссию миротворцев в Донбассе «мощнейшей за всю историю». В свою очередь, Кремль заявлял, что компромисс по миротворцам в Донбассе возможен только в рамках диалога с представителями непризнанных республик.