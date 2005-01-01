Яровая объяснила немцам значение подаренного Путиным Меркель букета цветов

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая прокомментировала статью немецкого таблоида Bild, написавшего, что президент России Владимир Путин якобы «оскорбил» канцлера Германии Ангелу Меркель вручением букета кремовых роз.

Яровая объяснила, что дарить женщине цветы – это прекрасная традиция и женская привилегия, которая не может быть ничем иным, даже если женщина политик или государственный деятель, передает РИА «Новости».

«Красиво подаренный букет цветов в знак уважения интерпретировать как оскорбление – это свидетельство утраты эстетики и красоты человеческих отношений. Так можно договориться до того, что обращения «госпожа» или «фрау» являются оскорбление», – подчеркнула российский парламентарий.

В минувшую субботу немецкий таблоид Bild написал, что российский лидер якобы «оскорбил» канцлера Германии вручением букета.

Напомним, в минувшую пятницу Путин подарил Меркель букет из кремовых роз, фрезий и других цветов в пастельных тонах, когда канцлер прибыла в его резиденцию в Сочи

Отметим, вопреки утверждениям Bild, на видео встречи лидеров России и Германии Меркель выглядит обрадованной букету, она широко улыбается.