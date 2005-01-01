Публикацию Bild о букете Путина для Меркель назвали проявлением «повышенной злобности»

Подаренный президентом Владимиром Путиным канцлеру Ангеле Меркель букет цветов является элементом общепринятого этикета, который часто используется на переговорах, странно пытаться увидеть в этом жесте нечто иное, заявил зампред Ассоциации российских дипломатов, посол России в Саудовской Аравии в 2000–2005 годах Андрей Бакланов.

«По требованиям этикета, когда происходит встреча с женщиной – индивидуально или когда она приезжает в составе делегации, – ей дарят цветы при посещении», – рассказал он РИА «Новости».

По словам дипломата, это «элементарное требование», которое обычно не подчеркивается и не тиражируется, фотографии не публикуются, так как такой жест воспринимается как «само собой разумеющееся». Бакланов назвал это «простейшим элементом общепринятого этикета» и чем-то заурядным.

«Поэтому возникает иллюзия, что этим пользуются достаточно редко. Нет, этим пользуются достаточно часто», – заверил Бакланов.

По словам дипломата, подобная публикация – свидетельство «некомпетентности» авторов статьи, опубликованной немецким таблоидом, и «повышенной степени злобности». «20 лет назад такую публикацию ни один редактор бы не пропустил», – подчеркнул Бакланов.

Напомним, в минувшую пятницу Путин подарил Меркель букет из кремовых роз, фрезий и других цветов в пастельных тонах, когда канцлер прибыла в его резиденцию в Сочи. После этого немецкий таблоид Bild написал, что российский лидер якобы «оскорбил» канцлера Германии вручением букета.

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая объяснила немцам значение подаренного букета.