Журналистки эмоционально отреагировали на букет Путина для Меркель

Российские журналистки попросили «унизить их достоинство» букетом цветов после критики издания Bild в адрес Владимира Путина.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала подаренный президентом Владимиром Путиным канцлеру Ангеле Меркель букет цветов.

«Мне подарил один раз, так я потом 10 лет огребала от всех мировых СМИ про «25-летнюю Маргариту Симоньян, которой Путин подарил букет». Правда, много лет подряд оставаться в мировых СМИ 25-летней, не скрою, приятно», – написала Симоньян в авторском Telegram-канале.

Ее поддержала главный редактор Daily Storm Анастасия Кашеварова:

«Я тоже хочу, чтобы мое достоинство унижали также, как Путин достоинство Меркель, а именно дарили букеты из роз в кремовых тонах. Оскорбите меня кто-нибудь, пожалуйста. А то все Ангела да Ангела, я вот Владимира Владимировича очень люблю, а он мне цветов не дарит...», – пошутила журналистка в ответ в своем Telegram-канале.

Напомним, что немецкий таблоид Bild написал, что российский лидер якобы «оскорбил» канцлера Германии вручением букета.

Президент Владимир Путин вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель, они кратко побеседовали на русском языке.

Немецкая делегация прибыла в сочинскую резиденцию президента на переговоры. Путин встретил Меркель на крыльце резиденции и вручил ей букет из кремовых роз, фрезий и других цветов в пастельных тонах.