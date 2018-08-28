Россиянин пострадал при беспорядках в немецком Хемнице

Гражданин России пострадал в результате беспорядков на акции протеста в немецком Хемнице в понедельник, его состояние удовлетворительное, сообщило российское посольство в Германии.

«В результате проведенной проверки подтвердилась информация о пострадавшем в ходе беспорядков 27 августа в Хемнице гражданине России Дмитрии М.», – сообщили в посольстве, передает РИА «Новости».

Состояние россиянина оценивается как удовлетворительное, угрозы для жизни нет.

В акциях протеста в Хемнице в понедельник приняли участие порядка 3 тыс. человек, в том числе около 2 тыс. националистов. По данным полиции Хемница, пострадали 20 человек – 18 протестующих и два сотрудника полиции.

Причиной беспорядков стало то, что в ночь на воскресенье в Хемнице был убит 35-летний немец. В стычке, по данным полиции, участвовали около 10 человек разных национальностей.