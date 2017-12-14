Учение Маркса совпало с цивилизационным кодом русского народа

5 мая исполняется 200 лет со дня рождения Карла Маркса. Этот юбилей отмечается в России более чем скромно. Уже почти три десятилетия марксизм не является «единственно верным учением» – так что все ограничилось выпуском памятной почтовой марки. Как относиться к роли к марксизма в истории России - и есть ли у него будущее?

Маркса в России знают все – как показывает опрос ВЦИОМ, о нем слышали 98% наших граждан старше 18 лет. Другое дело, что среди большинства молодежи, которая как раз родилась и сформировалась уже после распада СССР и краха социалистического строя, уже мало понимает, кто такой Маркс.

Слышали фамилию, но не более того – понимание того, кто он такой, есть только у 30% тех, кому от 18 до 34 лет. Да и у остальных уже уходит память о том, чему учил этот немец. Понятно, что коммунизму-социализму – а что это такое? В том же опросе на вопрос, «какие идеи марксизма вам известны?», 82% не смогли назвать ни одной. А оставшиеся смогли вспомнить в основном про «равенство, братство людей», «каждому по способностям, каждому по потребностям» да «капиталисты эксплуатируют рабочих, забирая прибавочную стоимость».

Между тем, наша страна является первой и самой последовательной из тех стран, кто пытался на деле жить по учению этого немецкого философа – и это оказало огромное воздействие не только на нашу страну, но и на весь мир. Мы до сих пор не можем разобраться с наследием Маркса. Не потому что оно верно, а потому что не можем договориться о том, как нам жить дальше, без марксизма-ленинизма.

Сейчас верными марксизму остаются на государственном уровне не так много стран. Впрочем, и одного Китая было бы достаточно для понимания того, что учение Маркса вовсе не списано на историческую помойку. На торжественном собрании в Пекине Си Цзиньпин, генеральный секретарь ЦК Компартии Китая, не стеснялся в превосходных эпитетах по отношению к Марксу:

«Карл Маркс является учителем революции для пролетариата и рабочих по всему миру, главным основателем марксизма, создателем марксистских кружков, проложившим путь международному коммунизму, а также величайшим мыслителем нового времени..

Он боролся за народные интересы, стоя во главе революционной борьбы...

...Вспомнить его великие личные и исторические успехи, великий дух и великолепие его теории. Прошло двести лет, и, несмотря на огромные и глубокие изменения в обществе, имя Карла Маркса пользуется уважением во всем мире, а его теория по-прежнему блистает подобно бриллианту светом истины... Марксистское учение имеет важное значение, которое передается из поколения в поколение... В мире нет иного учения, которое бы оказало на человечество столь большое влияние».

Да, коммунисты правят всего в нескольких странах (причем всего лишь несколько лет назад они впервые пришли к власти в Непале) – но марксистская теория как таковая популярна не только во многих странах Латинской Америки и Азии, но и на родине этого учения, в Европе. Не только в виде т.н. «скандинавского социализма» – но и как политэкономическая теория, и даже как подход к анализу мироздания как такового. Да, этот марксизм сильно отличается от марксизма-ленинизма, то есть того учения, по которому жил СССР. В нем есть и частная собственность на средства производства, и прочие несоветские вещи. Ну так и мир изменился, и еще будет меняться.

Кто еще недавно мог подумать, что в самой антикоммунистической стране в мире, то есть в США, социалистические, то есть в том числе и марксистские идеи, будут едва ли не самыми популярными среди молодежи? Феномен сенатора Берни Сандерса, социал-демократа на американский манер, чуть было не ставшего президентом США, еще получит свое продолжение на следующих выборах.

А лидером лейбористов в Великобритании несколько лет назад стал Джереми Корбин – радикальный марксист, который в свое время мог публиковаться только в коммунистической газете «Морнинг Стар». Понятно, что на Западе больше не будет социалистических революций – но марксизм там имеет все шансы пережить второе рождение. Потому что является прямым порождением либерализма – как его продолжение и отрицание одновременно. И нынешнее европейское общество – это своеобразный гибрид либерализма с его культом человеческого индивидуализма и социал-демократической версии марксизма с его государственной заботой обо всех и каждом, переходящей в навязывание определенных ценностей и стандартов. Мультикультурализм и толерантность – это порождение одновременно и и либерализма, и современного западного марксизма.

Да, марксизм утратил на Западе революционность – но оставил свой космополитический, наднациональный, а местами и антинациональный характер. Такой марксизм еще выйдет на арену истории. В то время, когда на руинах нынешнего социального-экономического строя в Европе будет идти битва между националистами-традиционалистами и интернационалистами – новыми левыми.

А что с этого России? Наш марксизм недаром стал ленинизмом, а потом и сталинизмом (то есть допустил построение социализма в одной стране). Если изначально самые радикальные марксисты из числа большевиков рассматривали Россию лишь как плацдарм для осуществления мировой революции (потому что сами ощущали себя в первую голову революционерами-космополитами, а не русскими и даже не гражданами России), то позднее верх взяли те, для кого Россия имела ценность сама по себе.

Сталин с точки зрения марксистов-интернационалистов был контрреволюционером – потому что взял курс на жизнь по марксистским законам в одной, пусть и самой большой в мире стране. Вместо того, чтобы неустанно раздувать пожар мировой революции (в чем уже после Второй мировой войны его совершенно безосновательно подозревали англосаксонские лидеры).

Советские лидеры не разочаровались в Марксе. Просто они решили, что можно построить социализм на части мировой суши. Тем более, что в результате победы во Второй мировой войне было прорвано капиталистическое окружение – и СССР оказался не в кольце врагов, а с половиной Европы, решившей строить коммунизм (в основном совершенно искренне – ведь и в Западной Европе половина населения голосовала за марксистов), да и еще и изо всех сил рвавшейся к социализму Азией (Китай был лишь самой крупной, но не единственной силой – коммунисты набирали силу по всему региону). Тогда, в 50-е - 60-е годы прошлого века, и наступил «золотой век» марксизма. К 150-летию со дня рождения Карла Маркса казалось, что весь мир скоро окрасится в красное.

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Но 1968 год с его студенческими восстаниями в Париже и США прошел – и уже спустя пару десятилетий рухнул и главный марксистский проект. СССР сам отказался от марксизма или просто неудачно попытался его реформировать? Конечно, второе – потому что несмотря на все изначально антинациональные черты марксистского строя в России, ко времени перестройки он уже был очень сильно приспособлен к нашему национальному самосознанию.

Отказ от мечты о построении коммунистического будущего был необходим – но не было никакой нужды в сломе всего социально-экономического уклада. Как показал опыт Китая, можно и нужно было провести умные реформы сверху. Меняющие многое, но не разрушающие то, что перекликалось с цивилизационным кодом русского народа. Общинность, солидарность, соборность, приоритет моральных ценностей над материальными, справедливость – это не социалистическое, а русское. И именно понимание этого должно стать главным уроком, усвоенным нами к 200-летию Карла Маркса.