Россияне высказались по поводу Карла Маркса

Большинство россиян (98%) слышали об основоположнике марксизма Карле Марксе, при этом старшее поколение знакомо с его именем и произведениями более предметно, чем молодежь, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), приуроченного к 200-летию со дня рождения Карла Маркса.

«Имя Карла Маркса известно подавляющему большинству россиян (98%), однако более предметно с ним знакомо старшее поколение (70% среди 60-летних+ хорошо представляют себе, кто такой Маркс), тогда как молодежи он известен скорее понаслышке (25% соответственно)», – передает ТАСС данные опроса.

С трудами Маркса ознакомились 41% респондентов, причем 58% из них читали «Капитал». Лишь 15% опрошенных работы Маркса были интересны

Идеи марксизма 66% опрошенных россиян назвать затруднились, а 16% признались, что ничего не знают о марксизме.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 26-27 апреля 2018 года. Объем выборки – 2 тыс. респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.