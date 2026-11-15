Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.0 комментариев
Минпросвещения и Сбербанк решили создать искусственный интеллект для образования
Минпросвещения и «Сбер» подписали соглашение о создании ИИ для образования
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов и председатель правления Сбербанка Герман Греф подписали соглашение о создании модели искусственного интеллекта для системы общего образования.
Документ был подписан на стратегической сессии «Искусственный интеллект в образовании: единый учебный контур», передает ТАСС.
Мероприятие прошло на площадке школы цифровых технологий «Школа 21» в Москве и объединило 100 участников из 20 регионов страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава Сбербанка Герман Греф сообщил о начале разработки первой суверенной нейросети для школьного образования на базе модели GigaChat.
В начале месяца президент Владимир Путин назвал Сбербанк одним из лидеров в развитии суверенных платформ искусственного интеллекта в России.
В прошлом месяце Минпросвещения России сообщило о введении обязательного курса по ИИ для учащихся средних и старших классов.